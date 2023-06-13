江泽飞：医药创新与医疗技术发展赋能乳腺癌诊疗水平提高

为践行健康中国行动，推进科研成果临床转化，助力癌症防控工作，作为2023年人民好医生系列活动重点工作，第三届（2023）“人民好医生·金山茶花计划”总结会6月10日在北京举办。会上，中国人民解放军总医院肿瘤医学部副主任江泽飞提出，随着医药创新与医疗技术的不断发展，使得乳腺癌患者的治疗有了更多选择。

中国人民解放军总医院肿瘤医学部副主任江泽飞

围绕近年来我国乳腺癌领域的防治工作，江泽飞介绍说，三阴性乳腺癌占新发乳腺癌的15-20%，预后较差，超过50%的患者在诊断后3至5年内复发。虽然免疫治疗为三阴性乳腺癌带来转机，但免疫治疗的疗效仍有很大提升空间。此外，抑制剂药物联合内分泌治疗成为阳性乳腺癌优选治疗方案。相关研究显示，将抑制剂药物用于辅助治疗，可以延长患者的无侵袭性疾病生存期，使得乳腺癌受体阳性领域诊疗从“延长生命”走向“治愈”。“虽然部分研究已证实相关抑制剂药物联合内分泌治疗在阳性乳腺癌一线、后线和新辅助治疗中的疗效，但抑制剂药物的最佳用药时机和理想的内分泌治疗联合用药仍有待探索。”江泽飞直言。

值得一提的是，以靶向治疗为基础的阳性乳腺癌，已从“无药可用”到“单靶”“双靶”药物的涌现，例如，大分子单抗、小分子酪氨酸酶抑制剂（TKI）、ADC类药物的相继问世，使得抗HER2治疗的道路越来越宽阔。“我相信，随着肿瘤诊疗领域的精准分类、精确分层，会为患者带来更精准化、个性化的治疗方案，从而进一步提高患者的生存质量。”江泽飞说。（赵晓彤）