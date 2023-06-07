关心关爱“一老一小” 做好眼健康科普工作

“义诊免去了平时去医院预约的环节，方便了不少，医生介绍讲解的很细致，也让我们了解到了更多关于眼健康的知识。”

“血糖升高以后就担心眼底有改变，今天义诊医生提了很多很好的建议，也帮我把需要详细检查的项目列了出来。”

“平时周末我们就会一家人来滨江这边跑步，今天带孩子一起来参加亲子跑，不仅增进了亲子感情，也了解了不少眼健康知识。”

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6月3日，上海徐汇滨江海事塔广场汇集了不少“爱眼人士”。在第28个全国“爱眼日”来临之际，由国家卫生健康委医政司会同全国防盲技术指导组指导、上海市卫生健康委和上海市防盲技术指导组主办、上海市眼病防治中心(上海市防盲技术指导组办公室)和复旦大学附属眼耳鼻喉科医院承办、人民健康支持的全国“爱眼日”宣传主场活动正式启动，创新医疗体验区、眼科义诊、爱眼户外健康跑等多样化的活动形式吸引了不少市民参与其中。

活动现场

本次活动以“关注普遍的眼健康”为主题，由多位眼科专家在现场发出爱眼倡议，号召全社会关注屈光不正、白内障、青光眼、眼底疾病等重点眼病。此外，活动现场还展示了全国眼科资源地图，介绍了眼健康科普宣传与基层健康培训平台建设情况。活动现场还与江西遂川、浙江宁波等地中小学进行视频连线，展现医校联动爱眼护眼情况。活动中，上海市防盲技术指导组和复旦大学附属眼耳鼻喉科医院分别发布《青光眼综合防治管理白皮书》《2023年儿童青少年近视防控相关情况调查报告》。

“当前眼健康防治工作主要集中在‘一老一小’。”复旦大学附属眼耳鼻喉科医院院长周行涛说，近视、白内障、青光眼都是危害大众眼健康的常见疾病。近年来，随着眼健康科普工作的开展以及白内障防治工作推进，越来越多人了解到了白内障和青光眼的防治知识，但儿童青少年近视防控工作仍需加强。“少年强则中国强，少年健康、视觉健康都是健康中国的重要组成部分，关注普遍的眼健康应该从小抓起。”周行涛建议，尽早建立屈光发育档案，开展更加精准的近视防控工作，控制儿童青少年的用眼负荷，降低用眼强度、时间和频率。

活动中爱眼户外健康跑环节

活动现场还特别设置爱眼户外健康跑环节，不少家长带孩子一起来参与爱眼户外跑，放松视力的同时也加深了与孩子之间的交流。“孩子近视后，我们就特别增加了一些户外活动，经常带她去参加各种类型的户外活动，现在我们家孩子的体育特别好。”“现在小朋友经常接触各种电子设备，平时周末一有时间我们就带他到户外感受大自然，在跑步的过程中孩子也和我讲了好多学校里面的事情，感觉与孩子更亲近了。”参与活动家长对活动好评不断。

复旦大学附属眼耳鼻喉科医院小儿眼科与斜弱视学科副主任医师文雯介绍说，一天保证两小时的户外活动是防控近视的最佳手段，建议家长带小朋友们多去户外。“我们也希望通过今天的活动形式，来切身的告诉家长和小朋友，多去户外，让眼睛接受阳光，‘目’浴阳光。” 文雯说。

义诊现场

“活动现场特别提供了义诊服务，搭建了创新医疗体验区，展示了上海在视觉健康智能管理方面开展的探索，希望通过新型技术手段帮助居民进行眼部筛查，在新技术辅助下让大众通过沉浸式视觉体验了解到青光眼、白内障、近视等患者眼中的世界及生活，从而提升大众对眼健康的关注度。”文雯说。

上海市眼病防治中心主任邹海东介绍说，近年来，上海在视觉健康智能管理服务方面也开展了一些探索与尝试，目前全市已有70余家社区卫生服务中心着力推行以人工智能辅助社区眼病筛查为核心的视觉健康智能管理服务。

“我有点白内障和黄斑病变，今天工作人员热心帮我进行了检测，手机上就可以看检测报告，放心了不少。”现场一位前来体验视觉健康智能管理服务的居民说，通过检测让他更加详细的了解了自己的眼健康状况，医生也介绍了不少爱眼护眼的知识。

“防治结合，预防为先。”周行涛说，眼科医生要主动承担起科普的责任，走出医院，走向社区、学校，向大众普及科学正确的眼健康知识。“全民健康素养提高了，眼健康工作才能做得更好。”

活动当天，国家眼部疾病临床医学研究中心主任许迅做客“人民好医生”客户端直播间，就“眼底病致盲不可逆 早筛早诊规范治疗保视力”同步开展科普讲座。（周璨晨）