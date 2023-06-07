儿童青少年眼健康引关注 “政校研企”共同探讨近视防控之道

儿童健康事关家庭幸福和民族未来。《“十四五”全国眼健康规划（2021-2025年）》中明确提出，到2025年，力争实现0-6岁儿童每年眼保健和视力检查覆盖率达到90%以上。为助力儿童青少年眼健康整体水平不断提升，在第28个全国“爱眼日”到来之际，人民健康“健康中国大家谈”以“重视儿童护眼 共筑光明未来”为主题，邀请多位嘉宾就儿童近视防控话题进行了探讨。

嘉宾合影

儿童青少年眼健康引发关注

眼睛是人体的重要器官，眼健康是国民健康的重要组成部分，关系到人民群众的生活质量和家庭幸福。国家卫生健康委医政司副司长邢若齐介绍说，国家卫生健康委出台了系列眼健康规划，例如，将儿童青少年近视防控纳入到各地政府绩效考核中，以期形成政府主导、部门配合、专家指导、学校教育、家庭关注的良好氛围。“当前，得益于多部门协同努力，我国儿童青少年眼健康工作得到了高度重视，尤其是近视等屈光不正矫治方面得到了持续规范。”邢若齐说。

呼家楼中心小学党委书记陈凤琴介绍说，为做好儿童青少年眼健康工作，学校采取了很多措施。第一，硬性规定学生户外体育运动时间每天不少于1小时；第二，每天上午、下午各组织一次眼睛保健操。另外，学校还安排巡视员，对各班级学生眼睛保健操完成情况进行巡视评估，并纳入到各班级量化评比；第三，切实落实双减政策，减轻学生的课业负担，要求所有学生在校完成作业。低年级坚决不布置家庭作业，中、高年级作业总量不超过40分钟。陈凤琴说：“学校通过组织编唱儿歌、制作保护视力的宣传手册等措施，号召家长孩子们加强视力关注度。我认为，儿童青少年眼健康防护工作任务艰巨，需要学校、家庭、社会的共同努力。”

近视预防临床工作面临挑战

近年来，我国儿童青少年的近视发病率呈逐年上升趋势，主要表现为两方面：一是高度近视比例高，二是发病年龄渐趋低龄化。

为什么儿童青少年近视发病率居高不下？高度近视危害有哪些？如何有效预防儿童近视，应对高度近视产生的危害？对此，北京医学会眼科分会副会长、中国妇幼保健协会眼保健专家委员会主委于刚用生动形象的比喻给出了答案：“儿童青少年高度近视有六大并发症，即视网膜脱离、眼底出血、巩膜葡萄肿、视网膜裂孔、白内障和青光眼，临床将这六大并发症比喻为埋藏在高度近视儿童眼底的‘六颗炸弹’。而眼科医生则相当于‘排弹专家’，针对高度近视的患者，建议定期到医院做眼部检查，由眼科‘排弹专家’将眼底六大并发症筛查出来，早发现，早防治。”

“‘预防为主’‘精准预防’是儿童近视预防的关键抓手，但是我国儿童近视预防工作在精准化方面还有很大进步空间。”天津医科大学眼科医院斜视与小儿眼科主任钱学翰进一步解释并给出建议：第一，儿童近视防控年龄段的细分不足，目前只简单区分了学前、学龄和青少年，实际上不同阶段视力变化规律是不同的。建议将近视防控年龄段的划分细化到“年”；第二，通过观察儿童眼健康变化规律发现，很多儿童生物学参数变化的预测性很强，例如，裸眼远视力出现下降前的半年甚至一年，很多生物学参数就会出现变化。建议将儿童生物学参数变化的评估细化到“月”，甚至细化到“星期”和“日”，通过缩短眼健康检测的周期、增强眼健康监测力度预判未来的发展趋势。“我们首先要做更科学全面的科普，告诉家长实际上很多眼健康问题在发病前就可以判断和避免；其次，要充分利用先进的人工智能、大数据技术，提前预判儿童眼健康的各种问题，从而延缓和预防近视产生。”钱学翰补充道。

携手助力预防近视发生发展

预防儿童青少年近视的发生和发展是社会普遍关注的话题。北京大学儿童青少年卫生研究所所长马军认为，个体、家庭和学校应当积极培养“每个人都是自身健康第一责任人”的意识，主动学习掌握眼健康知识和技能；父母和监护人要了解科学用眼、护眼知识，培养和督促儿童青少年养成良好的用眼卫生习惯，使其建立爱眼护眼行为。“家庭、学校、医疗卫生机构、政府相关部门、媒体和其他社会团体等各界力量要主动参与建设视觉友好环境。家庭和学校依据国家相关政策和标准要求，减轻学生作业负担和校外培训负担，改善采光照明条件，配备适合儿童青少年身高的课桌椅。媒体和社区应当加大相关标准和知识宣传力度，创建支持性社会环境。”马军说。

北京鹰瞳明眸信息技术有限公司首席战略官杨永康认为，企业是近视防控工作中不可或缺的重要角色，借助人工智能等新技术手段，鹰瞳在儿童眼健康领域做出了诸多探索和努力。例如，基于自研的视网膜影像人工智能技术，通过眼底照相评估孩子未来眼健康的变化趋势，线上云平台实时更新进行纵向对比。同时，公司致力于研发近视防控类仪器，将AI技术融入研发、生产、仪器运行等环节。“在仪器运行过程中，我们实时关注，监测仪器运行状态是否稳定。如果不稳定，或者技术人员认为它将来可能不稳定，我们会及时关停仪器，同时将数据上传云平台，云平台通过远程的监控，保证产品的稳定运行。希望能为我国儿童眼健康的监测和干预‘添砖加瓦’。”杨永康说。（赵晓彤）