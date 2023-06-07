关注眼健康亟须全社会行动起来

【专家点评】

眼睛是心灵的窗户，每个人从出生开始就需要进行眼健康管理。我们在青少年时期可能会近视，成年后易于出现视疲劳，40岁之后随着调节力的生理性下降，会出现花眼，老年后由于光损害及自然衰老会出现眼睛机能减退甚至眼病损害等。每个年龄段都面临着如何进行眼健康管理的问题。

近年来，国家卫健委、教育部等部门多次出台文件，要求着重关注儿童青少年等重点人群眼健康，聚焦近视及其他重点眼病。就拿最常见的近视来说，随着近视度数的增加，眼轴增长、视网膜牵拉变薄等一系列变化会增加发生其他眼病的风险。比如：高度近视的人是视网膜脱离的主要人群之一，约占发病人群的70%以上，近视度数越高，视网膜脱离的概率也就越大。有效防控近视增长及降低近视率是眼健康管理的重中之重。

近视预防，建立儿童眼健康档案是关键。就像家长会定期为孩子测量身高、体重一样，眼睛的生长发育监测也应从小开始。孩子3岁起就应该定期到专业眼科机构做检查，建立眼健康档案，记录孩子的视力、屈光度、眼轴、角膜曲率、眼底、视功能等眼部情况，明确孩子的眼轴发育及屈光状态，以及生理性远视储备量，一般每半年要给孩子做至少1次眼健康检查。

除了定期检查外，还应注重改善视觉环境、视觉行为。如增加户外时间，阳光能促进多巴胺分泌，多巴胺有抑制眼轴生长的作用，进而有效控制近视的发生发展，因此，建议孩子每天进行2小时以上的户外活动，课间休息时要走出教室。同时，减少近距离用眼，做到“20-20-20”原则，即近距离用眼20分钟后，远眺20英尺（6米）距离，持续20秒以上。

对于已经发生近视的青少年，要根据具体年龄、近视度数等因素综合考虑矫正方案并制定近视防控个性化方案。常用的矫正方式有接触镜、框架眼镜等。在制定矫正及防控方案的时候，还要特别关注孩子的视功能状态，眼位、调节功能、集合功能、融像功能等，让孩子在延缓近视进展的同时，也拥有更好的视觉信息处理能力，做到看得见、看得清、看得好、反应快。

需要注意的是，并非戴上眼镜或做了矫正就一劳永逸，矫正不是一次性的事，一般每6个月要进行随访，若随访结果较上次检查度数发生变化，还要根据度数改变多少来确定要不要调整矫正方案。要随时关注屈光变化，如果进展过快，或者属于高危人群（父母一方有高度近视、每年近视增长≥0.75D等情况），就要按进展性近视管理。

孩子们的眼健康管理不单是眼科医生的事，还是社会、学校、家庭全方位协同努力的结果。期待我们携起手来，共同呵护孩子们的眼睛，让他们看得清眼前的蓝天、世界的美好。

（作者：刘杨，系天津市眼科医院视光中心河西分中心主任）