这家公办养老院，不再一床难求（一线调研）

在重庆市九龙坡区老年公寓，工作人员为失能老人进行日常护理。

本报记者 王欣悦摄

在九龙坡区石桥铺街道张坪社区宏善康乐源养护中心医疗区内，护理员陪老人就医。

本报记者 王欣悦摄

习近平总书记指出，要推动养老事业和养老产业协同发展，发展普惠型养老服务，完善社区居家养老服务网络，构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。

只有居家、社区、机构3种养老模式各展所长、相互融合、相互衔接，才能将庞大的养老需求合理“分流”。因此，要引导养老机构明确自身定位，公办养老机构优先接收失能、失智等困难老年人，民营养老机构为更多老年人提供更加丰富的医养、康养服务。同时，鼓励养老机构打开院门，把专业化的服务送进家门、送到社区，满足老年人在生活照料和精神陪伴方面的需要，真正把老年人留在家中、留在社区，从根本上减轻养老机构的床位压力。

在重庆市九龙坡区，一家公办养老机构不再一床难求，正是多层次养老服务体系有力支撑的结果。

——编 者

九龙坡区老年公寓，是重庆一家公办养老机构。

过去，要在这里申请一个养老床位，几年都排不上。如今，公寓入住率稳定在75%左右，有意愿且符合条件的老人提交申请即可入住。

从一床难求到无需等候，原因何在？这一情况，反映出当地养老服务业的哪些变化？记者进行了探访。

公办养老机构转型——

从以服务自理老人为主，转向照护失能、半失能老人

绿树掩映下，几栋橙顶黄屋经过翻新，整洁美观。这里是九龙坡区老年公寓，全区唯一的区级公办养老院。

“老人家，吃饭啦！”推开203房门，护理员王辉平端来温水，为万爷爷洗脸、洗手，擦净后用润肤霜涂在老人脸部、手上，而后帮他系上围兜，协助他进食、吃药。

患有多种慢性疾病的万爷爷曾多次入院治疗。出院后因没有得到24小时专业照护，导致病情不断反复，已处于半失能状态。2019年，家属将他送至九龙坡区老年公寓。

整理床铺、换洗床褥、测量血压、游戏互动……在王辉平日复一日精心护理下，万爷爷精神状态日渐好转。“吃得好睡得好生活好，住在这里很舒心。”万爷爷对养老院的服务赞不绝口。

在几年前，像万爷爷这样的老人，却很难入住九龙坡区老年公寓。

“当时的服务对象多数为自理能力较强的老人，公寓无法满足失能、半失能老人的需求。再加之社会上养老机构数量少，质量也参差不齐，导致大家扎堆公办养老机构。像九龙坡区老年公寓，排队好几年都排不上一个床位。”老年公寓负责人邹芳说。

这种情况在2016年开始得到缓解。

那一年，九龙坡区被确定为国家级医养结合试点区。为鼓励养老产业发展壮大，九龙坡区推出了一揽子优惠政策，鼓励民间资本参与运营公办养老机构、对新建民办养老机构给予一次性建设补贴、对符合条件的养老机构每年给予运营补贴……

政策支持下，民营养老机构迅速发展，市场细分也更加明晰。“2016年那年，仅仅在我们石坪桥街道，新开了大大小小十几家养老机构。”邹芳说。

也是在那一年，邹芳所在的企业顺利中标并以公建民营形式，正式接管九龙坡区老年公寓的日常运营。作为负责人，邹芳决定转型，重新明确自身定位，从以服务自理老人为主，转向照护失能、半失能老人。

谈起转型的原因，邹芳说，一些民营养老机构基于风险和收益考虑，往往不愿接收失能、半失能老人。“这就留下了服务的空白点。而且我们是公办性质的养老机构，也要为失能、半失能老人提供兜底保障。”

为实现转型，九龙坡区老年公寓将近80%的传统自理养老床位，换成专业护理床位，并配套专门适老设施；全面引入智慧养老系统，涵盖入住信息管理、床位分配、员工管理、标准化操作等各方面；要求所有护理员参加培训，100%持证上岗，并特别配置了专业养老护士，优化人员照护比例。

为支持老年公寓转型，政府拿出一系列措施。2016年以来，总计投入460万元进行装修改造，同时按照每位老人每年2400元的标准给予运营补贴。

更规范、更专业、更普惠，老年公寓成功转型。“养老机构完成60%的入住率，基本上都需要2—3年。”邹芳说，改造后的九龙坡区老年公寓，一年半入住率达到80%，目前稳定在75%左右。同时，作为普惠型养老机构，人均收费标准每月3200元，低于市场平均价格。

九龙坡区老年公寓不再一床难求，除了自身转型外，更离不开多层次养老服务体系对养老需求的“分流”。由社会资本运营的医养结合机构，可以为有各类医养需求的老年人提供服务。同时，基层养老体系的建立和完善，又把大量老年人留在社区，实现居家养老。

民营养老院探索医养结合——

为有各类医养需求的老年人提供服务

如果没有家门口的这所民营养老院，张程敏真不知道应该把妈妈程凤仙送去哪里。

前段时间，81岁的程凤仙老人因冠心病做了手术，出院后伤口始终未痊愈，再加上患有高血压、肺气肿和哮喘，都需要定期治疗。原本张程敏看中了九龙坡区老年公寓的照护能力，但因为距离太远放弃了。想要自己照顾妈妈，又赶上毕业季，身为重庆城市管理职业学院教师的她，有点力不从心。

正在发愁时，朋友带来了一个信息。石桥铺街道张坪社区宏善康乐源养护中心，就在张程敏所住小区附近，是一家医养结合的民营养老机构，可以为老人提供专业的医疗诊治和照护。

张程敏动心了。一番考察后，她把妈妈带到了这里。

“您最近血压控制得不错，我给您调整了一些药，还是要多休息，注意饮食。”记者在宏善康乐源养护中心见到程凤仙时，医护人员正在为她开药方。

“妈妈以前定期要去医院治疗。现在，医生直接到老人房间巡诊，不用去医院就能看病、取药，还能享受到医保报销等各种医疗服务。”张程敏觉得自己选对了。

养老机构看不了病、医疗机构养不了老，是老年人普遍面临的一个问题。为解决这一难题，2016年以来，九龙坡区鼓励社会资本建设运营医养结合机构，为老年人提供专业化的医疗和养老服务。

在宏善康乐源养护中心，中医门诊开进了养老院。院区有两栋建筑，一栋是医疗区，一栋是养护区。两栋建筑实现空间与管理上的无缝连接。老人一旦生病，不用出养老院大门，就能通往医疗区病房。

“医疗区有专业医生、护士，每天早晚两次查房，密切观察老人生命体征变化。养护区内，护理员会针对老人的病情变化，及时与医生、护士进行沟通。”宏善康乐源养护中心负责人陈春祥说，中心建立了老年急性期治疗、中期照护、康复护理、长期照料与临终关怀等健康服务体系，为高龄、失能、失智老年群体提供更加专业化的医学与生活照料。

“机构离家近，拥有自己独立的医疗区，看病方便，又能享受医保报销。”听说家门口建了医养一体的养老院，九龙坡区居民张济文第一时间就上门了解。“我父亲患有轻微阿尔茨海默病、冠心病、脑供血不足。我们工作忙，一直想给父亲找个专业的医养结合机构。”实地来院查看情况后，张济文当即为父亲预订了房间。

“每名老人在正式入住前都会先到医疗区进行首次健康体检。护理员会根据体检结果和医生提示，为每位老人量身定制健康管理方案。”陈春祥说。

“根据等级评估表、风险评估表，您父亲属于介护型老人。”医护人员和护理员一起评估张爷爷的身体情况后，将照护计划卡递给张济文。医护人员建立健康档案，护理员建立生活档案，张爷爷的入住流程正式完成。

去年10月6日，张爷爷感觉到头晕、身体不适。巡查的护理员发现后，立马电话通知医护人员，医生杨丹带着护士到场查看。

“脑供血不足！老人需要进一步检查，是否同意住院治疗？”为老人进行初步诊断，杨丹通过电话征求家属意见。在得到肯定答复后，老人由护理员转移到医疗区住院部。

由于救治及时，张爷爷病情明显好转，很快就从医疗区出院，重新回到了养护区。“真没想到，服务这么好。救护全程都有爸爸熟悉的护理员陪同，让我们很放心。”张济文十分感慨。

“医疗服务始终是解决养老问题的痛点。在专业照护服务无法满足各类医养需求的情况下，我们鼓励养老机构兴办康复医院、中医院等医疗机构，实现养中有医。这些医疗机构要经过卫健部门审批，服务能力要达到一级医疗机构的水平。”九龙坡区民政局党委书记、局长赵顺平说，“医养无缝连接，既能有效缓解辖区养老机构与医疗资源的压力，又能让老人得到24小时的专业服务。”

基层养老机构形成体系——

把超过90%的老年人留在社区、留在家中

在九龙坡区，入住养老机构的老年人只有3000多人，但全区60岁以上老年人超过20万人。如此庞大的养老群体，仅靠九龙坡区老年公寓等各类机构无法满足需求。

“要从根本上缓解养老机构压力，必须提高社区服务能力，把超过九成的老年人留下来，实现居家养老。”赵顺平说。

为实现这一目标，重庆探索实行“中心带站”模式——利用街道养老服务中心资源，补齐社区养老服务站短板。以“中心”带“站点”，从而覆盖整个养老群体。

2018年，重庆市实施了社区养老千百工程，遴选100个街道来建设重庆市级示范养老服务中心。养老服务中心上接医养结合机构，下接社区养老服务站，形成了机构、社区、居家“三级联动、中心带站”的格局，让优质养老资源延伸到家庭。据介绍，政府给予医养结合机构一定的补贴，吸引其建设运营街道养老服务中心，中心带动社区服务站运营。

这样，街道养老服务中心覆盖的所有社区居民，都能享受到由中心提供的居家上门照护等服务。部分社区老人无法在家养老，但又不愿离家太远，可以选择入住街道养老服务中心，享受全托管服务。有更高医养需求的老人，可入住医养结合机构。

九龙坡区按照“一镇街一中心、一社区一站点”目标，建设社区养老服务站100个。每个站点面积不少于300平方米，设置休闲娱乐、文化教育、生活照料和健康管理等四大功能。

“这意味着资源互享，共融共通，打造没有围墙的养老院。”赵顺平告诉记者，不同类型的老人可以享受到不同种类的服务，最大限度满足多样化的养老需求。

针对身体健康、具有完全自理能力的老人，社区开办老年食堂，设置棋牌室、手工室，开设手工插花、智能手机学习、声乐唱功、书法绘画和舞蹈等兴趣活动班，定期为老年人提供康养公益课程、健康知识讲座、防诈骗宣传、爱心义诊等服务，满足他们日常生活和精神文化需求。

针对没有特殊疾病但需要日常照料的老人，社区会提供居家养老服务，由专业人员定期上门走访，为老人提供饮食起居、洗漱陪伴方面的服务。

九龙坡区红育坡社区居民谭宽明老人就属于这种情况。他无子女，只有一位年迈的姐姐，不能长期陪伴在侧。社区便为他申请了每月200元的居家养老服务。“在小程序上一点，就有人上门服务。”谭宽明说。

为谭宽明上门服务的工作人员名叫山雪苹，来自红育坡社区养老服务站。就在前不久，她还救了谭宽明的命。

那天，山雪苹像平常一样到谭宽明家进行居家服务。久敲家门不开，只听见老人发出微弱的呼声。于是她立即拨打九龙坡区渝州路街道第一社区养老服务中心的电话。10分钟后老人被送往医院，经过抢救稳住了病情。

自那以后，山雪苹就成了谭爷爷最贴心的“山妹儿”。

扫一眼钟表，上午11点，谭宽明笑着等在饭桌前。接到谭宽明的订单后，九龙坡区智慧养老云平台自动指派山雪苹上门服务，并生成全流程服务清单。不一会儿，山雪苹便提着饺子上了门。

“谭叔叔，这是站里包的饺子，您尝尝。”山雪苹一边从保温袋里拿出水饺，一边从怀里掏出血压仪，“您最近血压有点高，记得准时吃降压药哦！”

“山妹儿有空就上门帮我煮饭、洗衣、打扫房屋卫生，还陪我说话。”谭宽明满是感慨，“像自己的女儿。”

“明天中心要来养老服务站开展爱心体检活动，你记得来做一个全身检查噢！”临走前，山雪苹又叮嘱。

“如今每个养老服务中心下辖5个养老服务站，组成一个完整的基层养老体系，服务能力不断增强。很多像谭爷爷这样的老年人就可以放心居家养老。”赵顺平说，尚能居家的失能、半失能老年人，也可以在社区享受到居家护理服务，每月200元、300元标准，包括助医、助洁、助浴、助急等服务内容。

“这就为老年人和家属提供了不同的选择，居家养老有服务，确需全程专业看护则采取机构养老的方式。”赵顺平说。

如今，重庆已建设“中心带站”联合体216个，整合社区养老服务站2728个，社区居家基本养老服务每年惠及城市老年人100万人次。越来越多的市民正在转换养老思路，开始借助居家和社区的力量，在家门口享受高品质服务。

《 人民日报 》（ 2023年06月07日 13 版）