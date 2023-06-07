本报北京6月6日电 （记者林丽鹂）国家市场监督管理总局日前修订出台《合同行政监督管理办法》，明确对利用合同扰乱市场秩序的行为以及利用不公平格式条款侵害消费者权益的行为作出了禁止性规定。这就意味着“霸王条款”将迎来更严格的监管。《合同行政监督管理办法》将于2023年7月1日起正式施行，坚持监管与指导相结合、强制性执法与柔性监管相结合的原则，进一步夯实合同行政监管的法治基础。

国家市场监督管理总局网监司相关负责人介绍，合同行政监管工作目的是保护各方当事人的合同自由，确保其可以按照自己的意愿行使权利。在市场中，合同一方当事人经常利用信息不对称、市场强势地位等优势，迫使对方接受不公平、不合理的合同条款，使得合同弱势一方的合同自由无法实现，导致“霸王条款”等现象时有发生。因此，有必要通过一定的行政手段，对合同关系中强势方当事人的行为予以限制，以保护弱势方权益。合同行政监管工作通过追究违法行为人行政责任以及对合同行为开展行政指导的方式，引导规范经营者合同行为，保障合同公平，从而实现合同双方当事人真正的合同自由。

根据《合同行政监督管理办法》要求，有关部门将加强对利用合同扰乱市场秩序，危害国家利益、社会公共利益行为的监管。列明虚构合同主体资格或者盗用、冒用他人名义订立合同，以恶意串通、贿赂、胁迫等手段订立合同等禁止情形，切实维护市场秩序；加强对格式条款的规制，禁止经营者利用格式条款作出减轻或者免除自身责任、加重消费者责任、排除或者限制消费者权益的规定，要求经营者在使用格式条款时应当以显著方式提请消费者注意，切实保障消费者的知情权、自主选择权等权益；加强行政指导，针对特定行业或者领域，市场监管部门可以联合有关部门制定合同示范文本，供社会公众免费阅览、下载和参照使用。

国家市场监督管理总局将以《合同行政监督管理办法》的出台为契机，加强合同行政监管执法，加大合同示范文本制定和推广力度，防范和纠正不公平的合同格式条款，增强合同当事人的守法意识，切实维护市场秩序和消费者合法权益。

《 人民日报 》（ 2023年06月07日 11 版）