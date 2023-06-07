以智能技术赋能养老服务（微观）

迭代升级相关应用场景，帮助老年人跨过“数字鸿沟”，持续提升养老服务水平

“老人家，你还好吧？家里有啥异常情况没得？”

“没得啥子。因为屋里头有人，我就一直把门开着。”

前不久，重庆南岸区智慧养老服务中心工作人员在线上巡检时发现，一户老人家的门磁感应出现异常，遂第一时间与老人取得联系。

这个生活片段，充分体现了智慧养老服务的优势。我国老年人大多选择居家养老，但许多老年人的子女不在身边，生活中面临意外跌倒、突发疾病等安全风险。一些数字化、智能化设备，可以在解决这类问题方面派上大用场。比如，戴上智能手表、手环，可以实时监测心率、血压等健康数据；在厨房装上烟雾报警器、煤气泄漏报警器和防溢水报警器，如有意外可第一时间自动报警；安装智能门磁，如果房门超过一定时间未关闭，子女能及时收到提醒……智慧养老产品具有实时、快捷、高效等特点，能有效弥补养老服务缺口，让老年人更舒心、子女更放心。

近年来，我国智慧养老产业市场规模快速扩大，业态不断创新，为提升老年人生活品质打开了许多新的空间，但仍存在产品供给不足、数字化服务水平有待提高等问题。从各地实际来看，智慧养老服务在养老院等场景有不少有益探索，但在居家场景仍相对少见。因此，还要研发更多价廉质优、适合居家场景的可穿戴、便携式设备，进一步提升智慧养老产品普及度。同时，要聚焦老年人“触网”的痛点难点，有针对性地进行家居智能化、适老化改造，让更多老年人尽早享受到智慧养老服务。

社区是提供基本公共服务的关键载体，加快推进智慧养老服务体系建设，要把更多资源、服务、管理放到社区，扩大智慧养老服务覆盖范围。依托社区，可以让更多智慧养老应用落地。比如，如果老年人想休闲，可以通过相关服务系统告知他们当天的电视节目、社区开展的活动等内容；老年人在社区食堂就餐，可提供就餐刷卡、刷脸支付等服务，自动完成就餐结算及补贴减免。在发展居家智慧养老服务的同时，通过社区提供可以集中实现的公共服务，能够实现效益最大化。

据国家统计局公布的最新数据，我国60岁及以上人口已达2.8亿人。据测算，“十四五”期间我国人口将进入中度老龄化阶段。这是机遇，也是挑战。智慧养老行业有巨大的社会需求，但必须同步提升产品用户体验和场景覆盖率，更好满足老年人多层次、个性化养老需求。还要清醒地看到，当前，智能技术只是辅助人工而非完全替代。将数字应用和人工服务、线上监测和线下响应有机结合，让智慧养老兼具数字精度与人文温度，才能不断增强老年人的获得感、幸福感和安全感。

推进智慧养老，是构筑美好数字生活的题中应有之义，也是积极应对人口老龄化的重要方面。顺应这一社会发展趋势，迭代升级相关应用场景，帮助老年人跨过“数字鸿沟”，持续提升养老服务水平，定能为老年人生活插上科技的翅膀，让技术进步的红利真正变成老年人的福祉。

《 人民日报 》（ 2023年06月07日 05 版）