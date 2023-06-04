多地门店关闭，自带“明星光环”的火锅店发生了啥？

最近，“贤合庄北京门店全部关闭”登上微博热搜。此前，贤合庄多地门店亦传出关店消息。

这家开业8年，拥有“明星光环”的卤味火锅店发生了什么？

多地门店关闭

近日，中新财经记者在某在线服务平台搜索“贤合庄”，检索到的10家北京门店均显示“歇业关闭”。此前，记者注意到，贤合庄丰科万达店已更换成其他店铺。

位于河北燕郊的某贤合庄门店工作人员告诉记者，“如果平台上显示已经歇业，那就是暂时关闭了，至于是否会再开，我们也不清楚，因为不是一个区域的。”

记者将定位分别改为上海和成都，在上述平台搜索“贤合庄”，目前上海的5家门店和成都1家门店均显示“歇业关闭”。另外，广州的贤合庄(百信广场店)也已显示歇业。

近期，贤合庄广州加盟商也向媒体证实，贤合庄广州的门店确已全部关闭，“去年合同就全部解约处理完了。”

有报道显示，在最高峰时，该品牌在全国门店数量达到788家。为何多地门店如今纷纷关闭？记者多次拨打贤合庄卤味火锅客服电话，但均未接通。

褪去“明星光环”

公开资料显示，贤合庄卤味火锅成立于2015年，由演员陈赫、主持人朱桢、歌手叶一茜一手创立。2019年，贤合庄与擅长操刀明星餐饮项目的四川至膳品牌管理有限公司合作后，开启了急速扩张。

但近年来，贤合庄加盟问题多次引发关注。2021年6月，贤合庄发布声明称，“贤合庄总部关停 加盟商们惨了”“国内多家贤合庄倒闭注销”“福州所有门店全关张”等为不实信息。

2022年6月，贤合庄卤味火锅通过其微博发布声明称，网传陈赫收取“2.4亿加盟费”“37亿加盟费”等内容实为恶意造谣。至于“陈赫退出福建贤合庄股东”一事，陈赫原本就不是贤合庄品牌的运营主体成都市贤合庄品牌管理有限公司的直接股东，此前持股的福建贤合庄公司，自2019年不再直接经营贤合庄品牌后，已将主营方向调整为对外投资。

记者通过“天眼查”查询发现，2019年，创立贤合庄的陈赫方和四川至膳品牌管理有限公司合作，成立了成都市贤合庄品牌管理有限公司。目前该公司由四川至膳品牌管理有限公司(持股51%)和福建省贤合庄餐饮有限公司(持股49%)共同持股。

福建省贤合庄餐饮有限公司变更记录显示，2020年1月，陈赫、朱桢、叶茜(叶一茜)退出股东行列，改由陈赫、朱桢等投资的福建贤合庄品牌管理合伙企业(有限合伙)持股。2022年5月，该公司又变更为海南亚广丰品牌管理合伙企业(有限合伙)和陈嵩共同持股。

虽然陈赫已不再是贤合庄品牌的股东，但在贤合庄官网上，如今仍有陈赫、李晨、朱桢三人的照片，并提到，“坐拥陈赫、李晨、朱桢三大当红明星品牌官”。

餐饮业“明星效应”还灵吗？

“明星餐饮”应该如何长久地走下去？首都经济贸易大学教授、中国社科院私营企业研究中心研究员蒋泽中认为，利用明星引流，餐饮企业这一步并没有做错。但想要长久做下去，拼的是“硬实力”，即菜品、服务有保证，以及拥有自身特色。

“明星开餐饮店，前期可以把人们的注意力吸引过来，到店里消费。尤其是拥有一定粉丝群体的明星，这些粉丝可以转化为消费力。”蒋泽中告诉记者，“不过，需注意的是，不是所有粉丝都会买账。即使一些粉丝买账，如果店里提供的产品和服务达不到消费者的要求，大家会自动‘用脚投票’。”

食品产业分析师朱丹蓬了解过诸多明星餐饮品牌。他发现，“明星通常没有大量的时间和精力，也没有与之匹配的专业技能、经验去做餐饮，更多的是利用自身的流量、影响力和品牌力，通过餐饮实现快速的变现，这也导致明星餐饮往往‘一地鸡毛’。”

朱丹蓬认为，相较于“明星光环”，供应链的完整、品质的保障、消费场景的创新，服务体系的升级以及客户粘性的加强，才是餐饮品牌“长寿”的关键。