“大湾区：时尚融合2023”首站活动在广州收官

“大湾区：时尚融合2023 GBA：FASHION FUSION2023”首站活动，近日在广州收官。

“大湾区：时尚融合2023”项目由香港特别行政区政府“创意香港”赞助、并由香港非营利时装推广机构Fashion Farm Foundation(简称FFF)策划打造，旨在凝聚创意新力量，集结来自粤港澳大湾区城市的32个时装设计品牌和艺术单位、7所专业设计院校，历时6个月，在广州、佛山、中山、肇庆、深圳及香港等6个湾区城市，举办时装秀、时装巡展、时尚音乐夜、分享会4大创意时尚活动。

其中，作为首站活动，广州站活动推出了“FASHION FUSING大湾区联合时装秀”“FASHION WAVING大湾区时尚音乐夜”“FASHION MELTING大湾区时尚巡回展”三大活动。

据介绍，大湾区联合时装秀携手“2023广东时装周–春季”，带领两大新锐设计师品牌以及来自香港理工大学时装及纺织学院、澳门生产力暨科技转移中心的学生学员，组团登上T台发布最新作品，展示大湾区年轻一代的独特创意光芒及湾区设计人才的成长。

大湾区时尚音乐夜是为年轻一代量身打造的活动，FFF此次与知名网上音乐平台“秀动”联手，邀请乐队和音乐人身穿港澳设计师的创意服装作品登台演出，打造视听双重盛宴。

大湾区时尚巡回展集结了来自内地、香港及澳门的32个时装设计品牌和艺术单位，以及大湾区内7所专业设计院校，展出新锐设计师们的80件作品。大湾区新锐设计师通过作品，表达了对传统文化的传承与创新、对环保与可持续话题的关注等。

三大活动致力于促进湾区时尚行业交流与合作。“这次是我第一次接触内地市场。”香港一家时尚品牌主理人谭乐怡表示，内地市场对港澳设计师作品的接受程度可能比国外市场更大一些，她希望能加强与内地同行的沟通互动。

广东省服装设计师协会专职执行会长温静华称，希望在人才、数字化、新消费等方面，促进业界更紧密联系，凝聚湾区创意力量，推动湾区时尚产业高质量发展。

FFF项目总监杨锦淮称，下一步计划把大湾区时尚项目推广出去，把其他地方的人才引过来，努力把粤港澳大湾区打造成世界上著名的时尚湾区。