白皮书勾勒青光眼患者画像：呈年轻化趋势、多与慢病共病

全国“爱眼日”宣传主场活动3日在上海举行，现场发布的《青光眼综合防治管理白皮书》(下称：《白皮书》)呈现中国青光眼患者整体画像、疾病现况和诊疗全貌，探索高效的青光眼综合防治管理模式。

据此，中国青光眼患病与年龄相关但呈年轻化趋势，青光眼与其他慢病共患病比例高。《白皮书》指出，对青光眼患者实施社区管理可以显著改善随访依从性以及患者生活质量。

据悉，上海市眼病防治中心、复旦大学附属眼耳鼻喉科医院共同发起，孙兴怀教授、邹海东教授2位专家牵头，联合来自全国多地临床及公共卫生专家，于2022年6月正式启动了《青光眼综合防治管理白皮书项目》的编写。此次《白皮书》的编写采用文献回顾、定性调研、定量调查和社区管理干预研究等方式开展。历时48天的调研覆盖了中国东中西部地区，6大核心省份、不同级别的33家的专科医院、综合医院和私立医院。被调研患者来自全国27个省、直辖市，下辖130个城市/地区。

专家们调研发现，青光眼以原发性青光眼为主，56.54%的青光眼患者合并有其他慢性病。《白皮书》指出，将青光眼与高血压、糖尿病同时纳入体检和监测管理，建设AI与医联体分级诊疗相结合的医疗体系有现实意义，有助于推动医疗卫生资源的共享。

根据《白皮书》青光眼基层诊疗压力大，诊疗能力和医疗资源不足。青光眼疾病负担和治疗负担重，患者疾病认知、治疗依从性和生活质量均有待提高，对青光眼患者实施社区管理可以显著改善随访依从性以及患者生活质量。《白皮书》同时进行了社区防治新模式的探索：通过青光眼患者的社区管理干预研究，在上海4个社区对青光眼患者进行随访干预，比较社区干预对于提高青光眼患者的随访依从性、药物使用依从性、生活质量的影响，探讨青光眼社区管理的优势和意义。

据介绍，青光眼的诊治一直是眼科领域的热点与难点。《白皮书》指出，建立青光眼慢性眼病患者管理模式，降低青光眼疾病负担和致残致盲率，持续推进眼科相关医联体建设，势必成为中国青光眼综合防治管理新模式、新趋势。

据悉，全国“爱眼日”宣传主场活动由国家卫生健康委医政司会同全国防盲技术指导组指导，上海市卫生健康委和上海市防盲技术指导组主办。