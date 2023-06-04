专家提示重视儿童心理健康教育 加强心理疾病早期干预

“儿童的身心健康，不单单身体要健康，心理也要健康。”国家儿童医学中心主任、首都医科大学附属北京儿童医院院长倪鑫日前表示，对家长普及儿童心理卫生知识，提高家长识别儿童心理卫生状况的能力十分重要。专家提示，全社会要重视儿童心理健康教育，加强儿童心理疾病早期干预。

对于已经产生心理问题甚至心理疾病的儿童家庭来说，应注意什么？倪鑫介绍，一个家庭的温暖、和谐，对于孩子的心理疾病预防、干预能起到关键作用。一是家长要定期接受专业人士的培训与指导，学习和掌握儿童心理卫生相关知识干预技能；二是家庭成员要保持家庭氛围的和谐，给孩子营造一个温暖的、安全的家庭氛围；三是家长要接纳孩子的情绪。

专家呼吁，希望全社会都能共同关注儿童心理健康，探索建立家庭心理健康服务体系，倡导开展家庭心理健康宣传，普及知识，推进培训，提高儿童心理健康素养，为儿童提供健康的成长环境。

近年来，我国采取一系列措施，不断完善儿童心理健康教育，加强早期干预。据介绍，下一步，我国将不断加快人才队伍建设，推动儿童心理卫生健康体系建设，包括建立从家庭、学校到医疗机构“一体化”的联动方式，树立每一个家长是孩子健康的第一责任人的概念。