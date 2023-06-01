“六一”国际儿童节：关注儿童健康 口腔健康是重中之重

今天是“六一”国际儿童节。口腔健康是全身健康的重要组成部分。天津市第一中心医院口腔科主任医师李荣华在接受人民网记者采访时表示，关注儿童健康，口腔健康是重中之重。

“儿童口腔问题很多，如龋齿、错颌畸形、双排牙等，但最大问题仍是龋病，不论乳牙或恒牙都会出现龋病。”李荣华介绍，第四次全国口腔健康流行病学调查显示，5岁儿童乳牙龋患率为70.9%，12岁儿童恒牙龋患率为34.5%。牙病可防可治，保护牙齿要从娃娃做起。

李荣华表示，龋病是一种在细菌感染等多因素作用下导致的疾病。患龋病的牙齿为龋齿，也就是蛀牙。龋齿初期一般没多少感觉，就是看上去发灰或发黑。等形成龋洞后，就会经常嵌塞食物，出现难闻的“口气”。当龋洞发展到牙本质时，遇到冷热酸甜的食物刺激时就会感到酸痛，牙齿也会逐渐烂掉。

很多家长认为，因为乳牙会掉，就算患龋也无需治疗，李荣华说，这种观点是错误的。龋病能引起孩子牙痛，牙龈、面部肿胀，甚至高热等全身症状。龋病长期得不到治疗可能影响咀嚼功能，妨碍食物消化、营养吸收，给正处于成长发育关键期的儿童带来健康隐患。同时，还会影响恒牙的正常发育和萌出。李荣华建议，如果孩子患有龋齿，应尽快到正规口腔医疗机构就诊。

“家长是孩子口腔健康的第一责任人，应尽早关注儿童口腔健康，了解正确刷牙方式、窝沟封闭、氟化物使用等预防龋病的有关知识。”李荣华提示。

李荣华建议，婴儿出生之后，家长应每天用软纱布为孩子擦洗口腔。牙齿萌出后，可用纱布或软毛刷轻轻地为孩子擦洗口腔和牙齿。当多颗牙齿萌出后，家长可用指套刷或软毛刷为孩子每天刷牙2次，并确保清洁上下颌所有的牙面。

儿童2岁左右开始学习刷牙。学龄前儿童很难完成精细复杂的刷牙动作，需要家长帮助和监督。3岁以下儿童，应使用儿童无氟牙膏，牙膏用量绿豆大小即可；3岁以上儿童，可使用含氟较少的儿童牙膏，牙膏用量以黄豆大小为宜。选择大小适宜的儿童牙刷，每2至3个月更换一次，当出现牙刷毛外翻或倒毛时，应及时更换牙刷，做到一人一刷一口杯。每天早晚刷牙，每次刷牙时间不少于2分钟。

“糖是人类的主要营养要素之一，是人体能量的主要来源，是许多食品及饮料的调味剂，同时也是公认的一种引起龋病发生的危险因素。”李荣华提示，经常摄入过多的含糖食品或饮用过多的碳酸饮料，易导致龋病。儿童应少吃甜食，少喝碳酸饮料，减少吃糖次数，进食后用清水或茶水漱口，晚上睡前刷牙后不能再进食。

“保持儿童口腔健康是一个需要长期坚持的工程，主要以预防为主。3至6岁是儿童患龋的高峰期，建议学龄前儿童每6个月接受一次口腔健康检查。”李荣华说。（视频制作：实习生杨依莎）