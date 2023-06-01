人民健康“五进”关爱服务计划走进国家市场监督管理总局

中午时分，国家市场监督管理总局三里河办公区一层热闹非凡，午餐后的职工们纷纷排起队伍，有序地体验着现场丰富多样的“健康福利”……近日，在国家市场监督管理总局直属机关工会、直属机关团委、机关服务中心的大力支持下，人民健康“五进”关爱服务计划（以下简称“五进”计划）走进国家市场监督管理总局，通过健康咨询、健康生活互动体验等多种形式，为广大职工送去关爱和健康服务。

“五进”关爱服务计划走进国家市场监督管理总局

活动现场设置了“科学健身站”“健康管理站”“健康咨询室”以及“健康科普知识竞赛”等主题区域。其中，“健康管理站”是职工们争相体验的热门“打卡区”，在工作人员引导下，职工们现场体验了多种健康设备，沉浸式体验健康生活服务。

“5人成团，现在开始答题竞赛！”“中药竟然不能趁热喝，学到了！”在科普答题竞赛环节，职工纷纷参与，一边享受答题竞赛的乐趣，一边收获健康知识；在“科学健身站”，职工们纷纷组成“健身小分队”，跟随专业健身指导视频开启“办公区健身之旅”。

为更好满足职工健康需求，开展健康关爱服务，本次活动设置了“专家科普”环节，邀请北京安贞医院急诊危重症中心副主任贺晓楠就《中青年高血压的防治》进行科普讲座。

职工排队体验智能健康检测设备

在健康咨询环节，首都医科大学附属北京中医医院推拿科主任马彦旭仔细为职工进行中医把脉、推拿理疗，耐心细致地分析职工身体状况并给出调理建议；首都医科大学附属北京朝阳医院骨科副主任医师张博为职工讲解骨科疾病预防和相关的健康知识，并给出实用指导建议。

据了解，人民健康将继续联合中央有关单位、各地党委政府、大型企事业单位、权威社会组织，秉承“健康生活 与您共享”理念，持续开展人民健康“五进”关爱服务计划，并以主题教育活动为契机，通过走进机关、企业、社区、乡村、校园，把为民办实事作为重要内容，把惠民生、暖民心、顺民意的工作做到群众心坎上，打造一条有中央媒体平台特色的健康中国、爱国卫生运动新型服务之路，不断增强人民群众的健康获得感、生活幸福感。（雷椰 耿亚柯）