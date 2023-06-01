如何防控儿童近视等常见慢病？北京儿童医院院长支招

31日，国家卫生健康委就维护妇女儿童健康权益有关情况举行发布会。国家儿童医学中心主任、北京儿童医院院长倪鑫表示，现在儿童的近视、肥胖、龋齿已经是成为影响儿童健康的常见慢病。我们国家高度重视，尤其是对于儿童的慢性非传染性疾病的防控，国家卫生健康委也出台了一系列政策推动防控。主要从以下三个方面要给予重视：

第一方面，加大科普的宣传。让家庭、让孩子的父母都要知道形成这些病都有哪些原因。科普宣传是我们能够让每个孩子有一个很好的生活环境、健康饮食，从而减少这些慢病发生的一个重要手段。

第二方面，做到早筛，其实科普宣传是防，第二点就是早筛，倪鑫表示，我们要及时发现比如视力问题、肥胖问题、龋齿，所以早筛从学校，对孩子视力要有定期的检查，对孩子龋齿也有定期检查，包括窝沟封闭等等一系列措施。更重要的是要给家长培养这样的意识。从医疗机构来讲，孩子的健康体检要有统一的标准。所以有这样的科普宣传以后，家长有意识随时与社区机构取得联动而达到慢病的早筛。

第三方面，更重要的是全社会参与，对于儿童的慢病绝不是单单一个机构的问题，倪鑫表示，我们也在呼吁，包括卫生、教育、社会、企业共同联动起来，多部门高度重视，给每一个孩子营造一个很好的生活环境、饮食环境，培养健康习惯。