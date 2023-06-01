北京儿童主要健康指标达到国际先进水平

2022年，北京市3岁以下儿童系统服务率和7岁以下儿童健康服务率分别为96.66%和99.24%。全市婴儿死亡率为1.26‰、5岁以下儿童贫血患病率为2.24%，较2012年分别下降56.10%和37.25%。5岁以下儿童生长迟缓率保持在0.14%-0.28%的较低水平，儿童主要健康指标达到国际先进水平。这是北京市卫生健康委员会相关负责人今天介绍的。

健全儿童保健网络

负责人表示，北京市建立以妇幼保健机构为核心，基层医疗卫生机构为基础，大中型综合医院、专科医院和相关科研教学机构等为支撑的保健与临床相结合的儿童健康服务网络。现有市、区妇幼保健院17家，设儿科门诊医疗机构163家，社区卫生服务中心儿童保健规范化门诊AAA级6家、AA级152家、A级177家。搭建早产儿保健服务、新生儿疾病筛查、五类重点疾病筛查等系列筛查、转诊、干预治疗网络，为儿童健康提供全程保障。

筑牢儿童安全防线

负责人表示，北京坚持保生存护安全，指导各区新生儿科资源均衡发展，推进三级助产机构、区域医疗中心和妇幼保健院新生儿科(病室)建设，覆盖率达到85%。遴选确定7家市级、26家区级危重新生儿救治中心，健全妇幼急危重症远程医疗协同体系。聚焦早产、窒息等新生儿死亡主要原因，强化医疗机构能力建设，并打造100支技术过关的新生儿复苏团队，提升救治能力。

北京坚持一体化提素质，针对出生缺陷首位原因，围绕“防、筛、诊、治”四大环节，启动先天性心脏病一体化服务。围绕婚前孕前保健、产前筛查诊断、新生儿救治三大方面，“防、筛、诊、治”四大环节，建立先天性心脏病一体化服务、多学科会诊、人才培养、信息共享和质控评估五大工作机制。

北京坚持早筛查广覆盖，在全面开展新生儿先天性甲状腺功能减低症、苯丙酮尿症、先天性肾上腺皮质增生症、听力障碍、先天性心脏病和先天性髋关节脱位及耳聋基因筛查，构建“6+1”格局基础上，科学扩大新生儿疾病筛查病种，将新生儿遗传代谢病免费筛查病种由3种扩增至12种，2022年新生儿遗传代谢病筛查率达98%以上。

推进健康儿童行动

北京延伸爱婴爱母服务，以母婴友好支持、母婴友好服务、母婴友好文化、母婴友好环境为重点，开展母婴友好医院建设，并纳入市政府民生实事项目。累计建成母婴友好医院39家，形成爱婴爱母服务“在医院、下社区、进家庭”连续管理和综合促进模式。

北京实施儿童早期发展深耕工程。创建3家国家级、7家市级儿童早期发展优质服务基地。围绕友好环境、友好服务、友好照护和友好合作等四方面，建成儿童健康友好社区37家，推动儿童早期发展服务向社区延伸。

北京拓展儿童保健服务。实施健康儿童行动提升计划及母乳喂养促进行动计划。创新开展0-6岁儿童听力、视力、肢体、智力及孤独症五类疾病免费筛查，建立筛查、诊断、康复干预一体化服务模式，年度服务儿童100余万人。启动0-3岁儿童口腔保健综合干预工作，年度受益儿童达5万余人。

广泛传播健康知识

北京关注儿童心理健康，发布《北京市0-6岁儿童孤独症核心知识十条》，介绍家长普遍关心的儿童孤独症病因及发病机制、早期典型行为表现、早期诊治干预的重要意义和北京市0-6岁儿童孤独症筛查惠民政策等重点内容，提出孤独症诊断需进行综合评估、全面治疗和采取综合干预措施等建议，强调家庭是孤独症儿童重要的支撑，倡导全社会共同创造包容、无歧视的支持性环境，帮助家长科学识别孤独症可疑儿童，及早诊断、规范治疗，改善患儿预后效果。

北京还先后发布《婴幼儿健康素养核心知识八知八会》，儿童眼保健、肥胖预防、婴幼儿喂养和运动健康教育、口腔保健等核心信息，通过融媒体途径广泛宣传。

此外，结合“六·一”国际儿童节、世界母乳喂养周、中国预防出生缺陷日等重要时间节点，北京通过举办大型宣传活动、科普讲座、网络课堂等形式广泛传播，营造全社会关注儿童健康的良好氛围。