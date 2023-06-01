北京成人吸烟率持续下降 引导有意愿人群主动参与戒烟

为宣传烟草烟雾危害，引导吸烟者主动戒烟，北京市卫生健康委、市爱卫办于5月31日开展第36个世界无烟日宣传活动。记者了解到，北京市成人吸烟率持续下降，由控烟法规实施前的23.4%下降至19.9%，完成了健康北京行动中无烟环境营造行动的阶段性目标。

活动现场，游园市民通过参观控烟主题展板学习烟草烟雾危害知识，深入了解近年来北京市控烟工作历程。公园内设置了3个游戏打卡点，游园市民踊跃参与趣味游戏，主动践行健康文明生活方式。来自解放军总医院第二医学中心、首都医科大学附属复兴医院、中国中医科学院针灸医院的医生为市民提供了科学戒烟咨询，提升市民对科学戒烟的认识，引导有戒烟意愿的人群主动参与戒烟。

为有效落实《北京市控制吸烟条例》，不断提高广大市民健康文明意识，近年来北京市以世界无烟日为契机，广泛开展形式多样的控烟宣传。同时，以市民戒烟需求为导向，不断推进戒烟门诊规范化建设，探索线上戒烟新模式，开展“你戒烟我支持”市民科学戒烟活动。

在服务人群健康需求基础上，北京注重加强无烟环境建设，推动“控烟示范单位”“控烟示范街区”建设，强化常态化、经常性治理，为提升北京市基层控烟管理能力积累了丰富经验。北京市成人吸烟率持续下降，由控烟法规实施前的23.4%下降至19.9%，完成了健康北京行动中无烟环境营造行动的阶段性目标。

北京市卫生健康委表示，近期将开展世界无烟日系列活动，不断强化全社会对烟草危害的认识和公民守法意识，包括联合市教委组织开展中小学生控烟绘画活动，加强青少年对控烟理念的理解和认同；开展控烟宣传进校园活动，营造无烟学校健康氛围；巩固无烟环境建设效果，推动打造共治共享的健康环境；加强戒烟服务宣传，用好戒烟门诊资源，组织开展形式多样、群众互动性良好的戒烟宣传活动。

北京市卫生健康委希望广大市民遵守《北京市控制吸烟条例》，主动增强健康意识，积极参与健康活动，携手共筑健康文明的社会环境。