市场监管总局发布5种儿童用品消费提示

新华社北京5月31日电（记者赵文君）“六一”国际儿童节即将到来，市场监管总局31日发布轮滑鞋、婴幼儿学步带、婴幼儿游戏围栏、儿童化学实验玩具、“解压”玩具5种儿童用品消费提示，帮助广大消费者科学购买和使用相关产品。

选购和使用轮滑鞋时，如果选择可调节鞋码的产品，要重点关注调整机构的灵活性和轮架的稳固性，建议选择有制动器的轮滑鞋。试穿轮滑鞋时，注意紧束装置能扣紧不滑脱，鞋与轮架连接牢固、扭动无变形，轮子转动灵活、无卡顿。

婴幼儿学步带是为婴幼儿练习行走时提供支撑和保护作用的衬垫及条带装置。建议根据学步带上标注的适用年龄、能承受的最大体重、警示说明等信息，挑选合适的产品。选购时，检查附件是否存在可触及的锐利尖端和锐利边缘，连接件、扣具、接缝、条带、织物等在拉扯状态下有无裂缝、断线、脱散等损坏现象。如果产品带有玩具或配件，应不含可拆卸或易脱落的小零件，防止婴幼儿误吞。

婴幼儿游戏围栏是四周带有护栏可供儿童短时间在此区域内玩耍的装置。建议选择两片护栏之间有防夹伤设计的产品。围栏应设有锁定机构，避免婴幼儿轻易打开，底部应有防滑装置，防止围栏整体移动。围栏外观应无毛刺、锐利边缘和锐利尖端，边缘或突出部位应经倒角（或圆角）处理，不应有夹伤手指、四肢、头、颈和躯体的孔、开口和间隙。

儿童化学实验玩具是包含一种或多种化学物质或配制品的玩具套装，需要在成人监护下开启和玩耍，要特别注意酸、碱和可燃性液体，以及加热设备的操作。

“解压”玩具是一类通过挤压、摔砸、揉捏、旋转等方式玩耍，用来舒缓心情、释放压力的玩具产品。家长在给孩子选购和使用时应注意标注执行标准为玩具安全标准的产品，不要选购有异味或香气过重的“解压”玩具。