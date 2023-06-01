低成本手机附件测血压“触手可及”

美国加州大学圣地亚哥分校的工程师创造了一种廉价的解决方案来降低血压监测的门槛。他们开发了一种简单、低成本的夹子，它使用智能手机的摄像头和闪光灯来监测使用者指尖的血压，这种夹子可以与定制的智能手机应用程序配合使用。相关论文发表在5月29日《科学报告》杂志上。

目前这种夹子的制作成本约为80美分。研究人员估计，如果规模化生产，成本可能低至每个10美分。这有助于让资源匮乏地区的人们能够低成本、轻松、方便地进行常规血压监测。

除了成本低廉，这种夹子与其他血压检测仪相比的另一个关键优势是，它不需要根据袖带进行校准。研究人员解释说，该系统是免校准的，这意味着受测者只需把夹子夹在指尖即可，定制的智能手机应用程序可以指导用户在测量过程中按压的力度和时间。

该夹子是一个3D打印的塑料附件，可以安装在智能手机的摄像头和闪光灯上。它的光学设计类似于针孔相机。当用户按下夹子时，智能手机的闪光灯就会照亮指尖。然后，光线通过针孔大小的通道投射到相机上，形成一个红色圆圈的图像。夹子内的弹簧允许用户以不同的力按压。用户按下的力度越大，相机上出现的红色圆圈就越大。通过观察圆圈的大小，这款应用程序可以测量用户指尖施加的压力，通过观察圆圈的亮度，它可以测量指尖进出的血量，然后通过算法将这些信息转换为收缩压和舒张压读数。

研究人员在加州大学圣地亚哥分校医疗中心的24名志愿者身上测试了夹子，结果与用血压计测得的数值相当。