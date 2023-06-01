守护美好生活 持续提升全民健康素养

编者按

近日，习近平总书记在主持召开二十届中央财经委员会第一次会议时强调，人口发展是关系中华民族伟大复兴的大事，必须着力提高人口整体素质，以人口高质量发展支撑中国式现代化。人口的高质量发展离不开全民健康水平的不断提升。党的二十大报告提出，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，完善人民健康促进政策。

普及健康知识，提高全民健康素养，是健康促进最根本、最经济、最有效的措施，也是建设健康中国的重要支撑。当前我国居民健康素养整体状况如何？还需怎样进一步提升？本期特推出智库调研报告，以资参考。

党的十八大以来，我国卫生健康事业取得新的显著成绩，医疗卫生服务水平大幅提高，居民主要健康指标总体优于中高收入国家平均水平。如何进一步努力，持续改善群众生活质量，延长人民健康寿命？提升居民健康素养是一条必然路径。《健康中国行动（2019—2030年）》将提升健康素养作为增进全民健康的前提，其提出的4条基本路径和推进实施的15项重大行动，都离不开个体层面的健康素养提升。

为了解当前我国居民健康素养整体情况，课题组采取分层、分阶段、规模成比例的抽样方法，在全国选取10个省（自治区、直辖市），获得有效个人问卷4195份、社区访谈资料55份。在此基础上形成调研报告，分健康行为、健康知识与健康技能三个维度测评居民健康素养现状，提炼全民健康素养提升行动中的关键点，探寻健康素养培育路径，为高质高效推进健康中国建设提供实证参考。

水平跃升 向“健康素养人人有”迈进

居民自我健康理念树立，健康素养水平实现跃升。知者行之始，行者知之成。调研发现，今天，群众健康知识需要日益增长，87.7%的受访者认同知晓健康信息的重要性，会留意或主动搜索健康相关信息。90%以上的受访者高度关注自身健康，并能够通过积极行动改善自我健康状况，“每个人是自己健康的第一责任人”理念日益深入人心。78.6%的受访者表示，会引导身边人注重健康生活。从健康自觉到健康传递，热爱健康、关注健康、追求健康的主动氛围日趋形成。受益于持续的健康知识普及、健康生活方式倡导，我国居民健康素养水平从2012年的8.8%跃升至2021年的25.4%。特别是健康中国行动开展以来，居民健康素养水平提升不断“提挡加速”。

健康知识技能有进步，健康生活方式有亮点。调研发现，近年来，我国居民健康知识日渐丰富，并且掌握了一些关键的健康技能。在健康知识方面，超过50%的受访者明确知悉正常血压范围、吸烟的多种危害，如何预防肥胖、警惕乙肝、正确对待心理健康问题等知识知晓率更是达到75%以上。在健康技能方面，90.4%的受访者可以准确拨打医疗急救电话，54.9%的受访者基本掌握心肺复苏等健康急救技能。健康生活方式与行为方面，84.2%的受访者一向注重饮食荤素搭配，81.9%的受访者可以做到不抽烟，67.2%的受访者保持每日两次刷牙的习惯，56.3%的受访者饭前便后会洗手。

全民健身设施日益普及、场地升级改善。当前，在城市更新、乡村振兴中，各地不断打造遍布城乡的“15分钟健身圈”，把服务群众健身需求的“最后一米”延伸到百姓家门口。受访者中，55.1%的人至少每周锻炼一次，60岁及以上老年群体比例更高，达62.2%。中老年群众广泛参与广场舞，健身操直播带起全网健身热潮，全民健身氛围日益浓厚，形式更加多元。健康知识、健康技能、健康行为融入千家万户，助力个人和家庭更健康、更安心地生活。

健康传播机制逐步规范完善，健康促进活动多样化开展。调研显示，当前，各级政府普遍建立了健康科普知识发布和传播机制，采取成立科普专家库、举办健康知识巡回讲座等方式开展健康知识科普工作。调研中，50.4%的受访者表示接受过健康教育或者参加过健康讲座，65%的受访者表示健康信息来源广泛，五成以上受访者表示直接或间接参与了健康城市或健康县区的建设。在湖北武汉、浙江绍兴等地，政府设置健康职能部门，积极开展学校、机关、企业、社区等健康功能单位建设，利用各类新兴传播平台、借助多样化传播手段传播健康相关知识，并持续优化健康传播内容，规范健康科普工作，强化行为指导，促进公众养成健康生活方式。近年来，村“两委”、社区工作者等也更多参与健康教育和健康促进工作，日益成为健康教育和健康促进的“排头兵”。

道阻且长 健康素养提升存在诸多难点

健康生活方式不易养成，健康知识和技能短板明显。知易行难，在健康素养的三个维度中，受访者的健康行为素养水平明显低于健康知识与健康技能素养水平，不良健康行为成为制约居民健康素养提升的最大障碍。比如，在此次调研受访者中，保证合理睡眠时间、进行自我压力调节等健康行为养成率小于50%，不滥用抗生素、定期健康体检等健康行为养成率只达到51%左右。究其原因，一部分是知识普及不够导致的“不知不觉”型不良行为，如在没有医生处方的情况下，直接到药店购买抗生素服用；一部分是思想上不够重视导致的“明知而不为”，比如，开展体育锻炼有益身体健康是基本常识，但相对健康的年轻群体往往缺乏健身动力，15~24岁的受访者中有49.1%无法保证每周锻炼一次，在25~43岁群体中，这一比例更是达59.1%；还有一部分，是受到各种条件限制的“客观难为”，如因为周边噪声、睡眠障碍等因素导致的睡眠不足等。相比健康知识和健康技能，健康生活方式的养成、健康行为素养的提升最为艰难也最为根本，知识和技能终究要落实到行动中去，才能转化为健康效能，这需要绵绵浸润，久久为功。同时，健康科普工作仍然存在部分短板，需要有针对性地补齐补强。

健康知识获取存在障碍，互联网健康信息真假难辨。互联网的普及降低了群众获取健康信息的门槛，增加了健康知识的可及性和展现形式的丰富性，不仅能“看”，能“听”，还可以参与体验。比如，通过视频平台上的医生“大V”直播，只需要一部智能手机，群众就可以随时随地了解到最新的健康信息，还可以与医生实时互动答疑。但与此同时，互联网带来的几何级数增长的信息量、人人手握“麦克风”可随时随地发言的低门槛，也冲击着健康知识传播的专业性、权威性、准确性，加剧了信息判断与甄别的困难。调研中，72.4%的受访者表示，评价互联网上健康信息的可靠性存在困难。与中青年相比，老年群体的信息渠道往往更为闭塞。调研中，38.8%的老年受访者不知道去哪里获得健康信息，更不清楚获得信息后如何快速辨别真假，这两重困境，限制了他们健康素养的进一步提升。

基层健康促进工作“上下两难”，专业性及群众配合度不高。在调研访谈中，社区工作者普遍反映，基层健康促进活动中存在资金短缺、人手不足、资源匮乏等问题，由于缺乏足够的支持机制，工作效果难以凸显。此外，群众对于社区组织的健康促进活动普遍配合度不高，仅有37.4%的受访者参与过社区组织的健康活动。“村民健康意识薄弱”“群众重视不够、配合度不高”“很难维持群众的参与热情”是基层工作者的普遍心声。调研中，还有社区工作者反映，社区人员本身不具备全面的医学专业知识，对于涉及老百姓日常生活的健康知识缺乏系统学习，因而健康宣传工作往往只能停留在表面，局限于“发发宣传册”等传统方式。

同频共振 多路径提升居民健康素养

以多元协同路径，全面推进健康素养促进行动。以深入开展爱国卫生运动、推进健康中国行动为载体，将强大的社会动员能力转化为现实的治理优势，整合健康素养促进行动资源，形成多元主体协同推动健康素养提升的共识与合力。明确政府促进居民健康素养提升的主体责任，提升制定疾病预防控制、健康教育、卫生应急等政策时健康素养要素的融入度与优先级，建立相应的“监测评估—反馈—调整”机制。依托社会力量组建健康素养提升专门队伍、专业组织、志愿序列，充实健康教育体系，加强医疗、疾控机构与社区单元的健康促进联动，对基层组织健康宣教提供全方位支持。创新健康素养促进行动开展形式，如结合重大节庆、赛事、群众性活动等开展健康教育，更好激发广大群众参与热情。

以需求导向路径，实施定制化健康知识普及项目。立足人群结构特点，有针对性地加强健康教育与知识普及，更好地满足人民群众日益增长的健康知识需求。构建并不断扩展国家健康科普专家库、资源库，按健康科目、疾病种类等实施分层分类管理。用好专家库资源，主动拥抱新媒体，打造官方健康知识科普平台，构建全媒体健康科普知识发布和传播机制。治理网络乱象，逐步探索健康知识发布审核机制，严格把控准入门槛，确保健康知识传播的科学性、权威性。深耕健康科普知识内容，根据不同健康需求，优化算法机制，对特定人群实行定点推送。根据人群结构，定制“老”“中”“小”“专”“精”“泛”等全方位、多角度的健康知识内容，产出更多好看、易记、便用的健康知识。

以点面结合路径，实施个性化健康行为干预项目。充分利用经济激励、融入政策等手段，探索建立系统的健康“第一责任人”激励机制，有效调动居民的主观能动性，为全民参与、积极配合健康行动奠定稳固的群众基础。充分动员健身机构、民间团体、公益组织等各界力量，探索建立个体健康实践的奖励机制。例如，推出个体健康指标改善的云奖牌，依托志愿平台实行与健康服务时长相应的物质奖励，树立并宣传“健康达人”等先进典型，激发居民积极参与的动力与活力。将疾病预防、健康心理、社会交往、生命与死亡教育等融入国民教育体系，加强体教融合，帮助学生提高运动能力，养成健康行为，塑造健全人格。

以智慧赋能路径，实施智能化健康技能提升项目。建立智能化的生活方式采集系统，完善数字化健康服务，提供智能化健康解决方案，进行“预防—判断—纠正—保持”全流程数字化健康行为干预。通过科技与健康服务相结合，引导和激励居民参与健康技能提升行动。例如，采用VR模拟突发安全事件，组织演练应对措施；定期举办健康类展览展示、技能竞赛等。通过人工智能和可穿戴设备实时识别不同个体的健康状况并给予精细化精准化健康指导，有效识别操作过程偏差和误区，提升行为完整度、准确度。以此为基础，探索针对职业人群的专业健康技能指导。将可穿戴设备信息接入健康素养监测信息直报系统，对重点人群、重点疾病和重点健康问题开展专项监测，进行健康大数据分析，并据此推出专项提升项目。

（作者：武汉大学人口与健康研究中心课题组 执笔：王培刚、陈宗顺、胡融淼。王培刚系武汉大学人口与健康研究中心主任、教授，陈宗顺、胡融淼系武汉大学人口与健康研究中心助理研究员。本报告为研究阐释党的十九届五中全会精神国家社科基金重大项目“全面推进健康中国建设的战略方向与动力机制”〔21ZDA104〕阶段性成果）