本报北京5月31日电 （记者王美华）国家卫健委5月31日召开新闻发布会，介绍维护妇女儿童健康权益有关情况。

国家卫健委妇幼健康司司长宋莉介绍，2022年，全国孕产妇死亡率下降至15.7/10万、婴儿死亡率下降至4.9‰、5岁以下儿童死亡率下降致6.8‰，均降至历史最低，妇女儿童健康权益得到有效保障。

世界卫生组织将人均预期寿命、婴儿死亡率和孕产妇死亡率作为衡量一个国家人民健康水平的主要指标，其中妇幼健康反映了全民健康水平、生活质量和文明程度。

宋莉表示，下一步，国家卫健委将推动一系列妇幼健康行动计划落地见效，包括母婴安全行动提升计划、健康儿童行动提升计划和出生缺陷防治能力提升计划，并以着力消除影响妇女儿童健康的重大疾病的母婴传播为目标，实施消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播阻断行动计划和加速消除宫颈癌行动计划。此外，国家卫健委还将积极促进妇幼健康和中医药融合发展，积极推进母乳喂养促进行动计划和生殖健康促进行动计划。力争到2030年，将我国孕产妇死亡率下降至12/10万以下，5岁以下儿童死亡率下降到6‰以下，使妇幼健康事业继续得到高质量发展。

“我国宫颈癌和乳腺癌检查项目已覆盖2600多个县区市，县（区）级覆盖率超过90%。”宋莉表示，截至目前，我国已累计开展了1.8亿人次宫颈癌免费筛查，近1亿人次乳腺癌免费筛查。通过早筛查、早诊断、早治疗，使患病妇女得到及时救治。

在儿童就医服务改革方面，国家儿童医学中心主任倪鑫表示，国家卫健委近年来设立了国家儿童医学中心和5个国家儿童区域医疗中心，使不同地区的儿科资源得到有效均衡。此外，国家卫健委还推动建设儿童健康服务网络，建立了涵盖妇幼保健院、综合医院儿科和儿童医院的省、市、县三级服务体系，促进形成儿童服务网络体系保障。

“下一步，我们将继续推动优质医疗资源下沉，提升不同地区儿科的整体水平，让孩子们真正能够在当地解决就医问题。”倪鑫说，在人才建设过程中，儿科人才属于短缺状态，我国未来将继续加大儿科人才培养力度，推进公立医院薪酬制度改革，使儿科医生能够有效存留、有效培训、为患者提供有效服务。