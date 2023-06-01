国家卫健委28项措施提升医疗质量

本报北京5月31日电 （记者白剑峰）国家卫生健康委、国家中医药局日前发布《全面提升医疗质量行动计划（2023—2025年）》，决定联合在全国开展为期3年的全面提升医疗质量行动。

本次行动从基础质量安全管理、关键环节和行为管理、质量安全管理体系建设等维度，提出了28项具体措施和5个专项行动。主要内容包括3大方面：加强基础质量安全管理，夯实结构质量。围绕医疗质量安全管理组织体系、制度体系、工作机制以及医务人员、药品器械、医疗技术等核心要素指导二级以上医疗机构进行完善落实，并着力加强急诊、门诊、日间、手术、患者随访等薄弱环节的质量安全管理。强化关键环节和行为管理，提高过程质量。围绕日常诊疗行为、患者评估、三级查房、合理用药、检查检验、病历质量、会诊行为、急难危重患者救治、患者安全管理、护理服务等10个方面进行部署，指导医疗机构提升全诊疗流程的质量安全。织密质量管理网络，完善工作机制。要求卫生健康行政部门进一步健全质控体系和工作机制、加强质量安全信息公开、探索建立“以质为先”的绩效管理机制，并在工作中强化目标导向、充分发挥考核评估的指挥棒作用，督促指导医疗机构落实相关工作要求。

同时，设立了手术质量安全提升行动、“破壁”行动、病历内涵质量提升行动、患者安全专项行动、“织网”行动5个专项行动，就手术质量安全管理、建立“以疾病为链条”的诊疗模式、病历内涵质量、患者安全管理、质控组织体系建设等工作提出了具体要求和目标。

《 人民日报 》（ 2023年06月01日 13 版）