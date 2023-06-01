国务院联防联控机制组织专家就新冠二次感染话题进行回应（服务窗·科学防疫）

近期，多地又出现了散发新冠疫情，其中有相当一部分病例是二次感染。出现群众俗称的“二阳”该如何处置？脆弱人群如何做好防护？是否需要再次接种新冠病毒疫苗？国务院联防联控机制组织专家对相关问题进行了解答。

“从临床观察来看，二次感染出现肺炎和重症比例非常低，感染者以年轻人为主，症状比较轻，主要表现在上呼吸道，对症治疗就行。”首都医科大学附属北京朝阳医院副院长童朝晖说，二次感染症状总体比第一次感染轻：第一次感染的人症状与去年冬天感染的人症状类似，症状相对重一些，如体温会超过38.5摄氏度、呼吸道症状较重，而二次感染的人体温一般不超过38摄氏度。这是因为去年冬天感染过的人，体内还有一定的抗体，且细胞免疫的记忆存在，对人体有保护作用。

“发烧、嗓子疼、流鼻涕等症状不一定是由新冠引起，也有可能是流感和普通感冒的症状。”童朝晖建议，出现这些症状的人群，家里有抗原，可以自己检测；如果没有，最好到医院发热门诊看医生，由医生来甄别。如果不发烧，上呼吸道症状轻微，可以吃点药对症处理。

高龄老人、基础疾病患者、没有接种疫苗的人都是重症高风险人群。北京大学第一医院感染科主任王贵强说，重症高风险人群中没有接种疫苗或接种加强针的，要继续接种疫苗，哪怕是去年底感染过，还是要再接种疫苗以加强免疫，进一步降低重症风险。社区卫生服务机构要对辖区内高风险人群进行摸底，做到心中有数，及时进行抗原检测或核酸检测。明确诊断后，要早期治疗：一是抗病毒治疗，可有效降低重症风险，同时也能缩短病程，减轻症状；二是患者出现胸闷、呼吸急促等情况，一定要进行氧疗，无论在社区卫生服务机构、家庭，还是到医院，早期氧疗都可以有效降低重症风险，延缓疾病进展。

“普通人群感染了新冠，如果出现发热等全身症状，有条件的可以使用抗病毒治疗的药物。”王贵强说，目前从临床数据来看，抗病毒药物在缓解症状、缩短病程上效果明确。目前，我国抗病毒药物的可及性很好，已有6种抗病毒药物可以使用。

老人、儿童、基础疾病患者免疫力比较低下，属于新冠病毒感染的脆弱人群。童朝晖建议，脆弱人群中还没有接种疫苗的或没有打加强针的，可以接种疫苗。此外，在日常活动中，尽量少去人员聚集的公共场所，平时室内多开窗通风，勤洗手、戴口罩。

感染新冠病毒康复后是否会出现后遗症？童朝晖分析，一些人感染新冠病毒康复后可能会出现一段时间的乏力、失眠、焦虑等症状，只是新冠后症状，不是后遗症，时间久了能恢复，不会影响工作生活。

很多人担心，接种完新冠病毒疫苗时间长了体内免疫力会消失。童朝晖分析，人体主要有两种免疫机制：一种是体液免疫，比如打疫苗或感染新冠病毒，体内会产生抗体，称为保护性抗体；另一种是细胞免疫，就是T细胞或B细胞在体内调节的免疫。人体中抗体消失后，细胞免疫同样发挥着很重要的作用，比如，打了疫苗或得了新冠，体内细胞免疫有免疫记忆，即便是抗体消失和滴度下降，同样有保护作用。

《 人民日报 》（ 2023年06月01日 13 版）