增加体育锻炼时间 培养正确用眼习惯（防控青少年近视大家谈③）

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保护孩子视力，学校是重要一环。各地中小学校拿出不少举措：落实教室采光和照明要求，引入专业视力检测机构；组织学生做好眼保健操，加强体育锻炼；开设用眼健康教育课程，邀请眼科专家入校宣讲……只有将改善硬件设施、规范日常教学、加强宣传教育结合起来，才能把学校在青少年近视防控中的重要作用发挥出来。

改进硬件设施——

优化视觉环境

建立视力档案

上午10点，外面天色阴沉，吉林省梅河口市第二实验中学初二（3）班正在上课。抬头看，棚顶挂着9盏长方形大灯，灯光柔和，教室角落也依旧明亮。

“这是新安装的护眼灯，根据各校教室尺寸个性化设计图纸，确保每个角落光照都能达标。”校长张春艳解释。梅河口市第二实验中学始建于上世纪70年代，过去设备老旧，“之前用的白炽灯，有的频闪厉害，有的又亮得刺眼。”去年年底，学校被纳入吉林省教室灯光照明改造工程，24个教室全部更换上了护眼灯。

张春艳说：“学生在校期间，用眼强度大。教室硬件不过关，极易诱发驼背、眯眼等不良习惯。因此，除了政府改造，学校也要加以重视。”通过请教专家、实地体验等，学校主动开展教室视觉隐患分析，完成遮光轻薄白纱帘、可调节高度桌椅等硬件更换。“学校还组织学生每周调整座位，不仅左右挪动，还要前后两排互相调换，以不断变换视野距离。”

“为了保证教室采光，在设计时，我们就将所有教室都放在朝南方向。并适当降低窗台高度，尽可能扩大玻璃面积。”下午4点15分，走进新建成的梅河新区博雅实验学校，教室内可见阳光，校长郑鑫介绍。

教室桌上放着教科书和校本材料，翻开来，纸张淡黄，印刷清晰，“按照教育部门要求，我们统一购买正版教材。在设计校本时，除了选择护眼纸张、扩大字号外，还会注意图片、文字搭配，避免用眼劳累。学生自行选购的教辅材料，教师也要及时关注，发现盗版、字号过小等问题时予以提示。”郑鑫说。

“同学们，我们把‘模拟仪’放到眼睛前，这就是近视200度的世界了。”在梅河口市解放街中心小学保健室，学生志愿者正为同学们讲解视力训练设备的用法。环顾四周，电子标准对数视力表、视力训练工具等摆放整齐。学校还配备了2名专职保健员，每年组织2次视力检测。

对数视力表简单、方便，但无法检测近视度数、散光等问题，电脑验光仪又价格偏高，大部分学校难以负担，这该咋办？“为补齐硬件设施短板，学校和专业检测机构建立联系，后者提供设备，每年入校再进行2次免费检测。根据检测数据，学校为每个学生建立视力档案，发现问题后及时通知家长，实现视力问题早发现、早干预。”梅河口市解放街中心小学校长王金荣说。

规范日常教学——

做好眼保健操

增设体育课程

上午9点45分，在山东省滨州市滨城区秦皇台中心学校，眼保健操音乐响起。孩子们端端正正坐好，轻闭双眼，调整呼吸，伴随口令，一双双小手有节奏地按揉着穴位。

预防近视，防大于治。2021年以来，滨城区将近视防控纳入“健康滨城”建设重点任务和政府年度考核细则，细化近视防控责任，做好校园日常教学干预，严格组织中小学生每天上下午各做一次眼保健操。

“按照区里要求，我们认真执行眼保健操流程，积极开展眼保健操和坐姿评比，保证学生掌握要领、姿势正确；将眼保健操纳入课表，组织教师现场检查督促，确保眼保健操保质保量、规范到位。”秦皇台中心学校德育主任杜洪建介绍。目前，滨城区中小学校眼保健操覆盖率达100%。今年4月，滨城区被评选为山东省儿童青少年近视防控试点。

向“小眼镜”说不，还得增加户外活动时间。走进滨州市博兴县实验小学，操场上，几名学生正挥舞球拍，上步搓球，后退拉球，步法灵活，有模有样。

乒乓球是博兴县实验小学的传统运动项目。为呵护好孩子们的眼睛，学校在开齐开足常规体育课之外，每周增设一节乒乓球课，由专业教师为学生传授乒乓球技艺，并自编特色乒乓球、七彩绳操等课程内容，引导学生走出教室，缓解用眼疲劳。

“学校将近视防控融入课堂教学、校园文化和日常行为规范。自2018年以来，我校学生的近视率呈现逐年下降的趋势。”博兴县实验小学校长张庆明说。

济南市汇波小学同样在“增”上下功夫，在学校推广中医理念指导下的“醒筋元式”视力操，打造眼保健操、视力操结合的两操模式。同时，该校还建立了学生的健康数据档案，将“身高、体重、视力、肺活量、睡眠”作为健康基础数据，加密监测频次，根据学生视力状况制定个性化锻炼方案，开展分层体育锻炼。

“减少学生用眼负担，还得做好‘减’的文章。”汇波小学校长杨京芹介绍，学校将近视防控工作作为“党总支书记突破项目”，纳入年度重点任务清单。“双减”政策实施以来，为切实做好学生近视防控工作，学校严控作业总量，以年级组为单位，班主任负责协调统筹，每天公示各学科作业，杜绝超量现象。同时优化分层作业设置，采用必做、选做结合的作业设计模式，助推学生高质量个性化学习。

2023年度，汇波小学被确定为济南市近视防控试点学校。杨京芹表示，未来，学校还将进一步做好关口前移工作，在日常教学管理上下功夫，帮助孩子们养成良好的用眼习惯。

加强宣传教育——

开设护眼课程

组织专家宣讲

“同学们，刚才我们了解了眼睛的作用和近视眼的形成原因，下面你们先说说，该怎么保护好我们的眼睛呢？”4月21日下午，在江西省新余市长青小学三年级（6）班，健康教育课老师抛出问题，讲台下一只只小手举起。

“我知道！不在昏暗的灯光下写作业”“多做户外活动”“不要总玩手机”……同学们抢着回答，课堂气氛热烈。“老师经常教我们护眼知识，我改掉了很多不好的用眼习惯。”课后，学生欧蕙君说。

“小学是养成良好爱眼护眼习惯的关键阶段。”长青小学校长邓树松介绍，健康的用眼习惯不是一年半载就能养成的，长青小学根据学生年龄和认知特点分年段进行用眼健康教育：一、二年级主要是正确握笔、坐姿和眼保健操学习训练；三、四年级重点是了解保护眼睛、预防近视知识，学会合理用眼，控制看电子产品时间和玩游戏频率；五、六年级则从科学层面了解眼球构成、近视形成和矫正的相关知识，强化正确的用眼习惯等。

新余市是全国儿童青少年近视防控改革试验区，“我们开设了健康教育课程，规定各学校每学期用眼健康教育不少于6个课时，常态化、规范化培养学生良好的用眼行为。”新余市教育局相关负责人介绍。

“为什么多做户外活动可以有效预防近视？首先，减少近距离用眼时间，缓解眼疲劳；其次，户外阳光能促进多巴胺分泌，帮助预防近视……”日前，南昌大学附属小学红谷滩分校举办了一场近视防控宣讲会，南昌大学附属眼科医院副院长廖洪斐就有关近视防控的30个问题一一解答。

台上，廖洪斐用简单易懂的语言和生动形象的图画讲解；台下，能容纳500多人的报告厅座无虚席，师生们听得认真。“眼睛与书本的距离保持在30厘米左右；不能躺在床上看书……”四年级（1）班胡恬语同学的笔记本上写得满满当当。

“专家宣讲更加深入、更有说服力。”该校校长曾荣华介绍，学校每学期都会邀请南昌大学医学院、南昌大学眼科医院等单位的专家来校宣讲，为学生们系统讲解近视防控相关知识，让爱眼护眼成为学生们的一种习惯和自觉。

对于近视防控，农村往往是薄弱环节。在赣州市寻乌县留车镇留车中学，学校首次组织了青少年近视防控专题家长会。家长会上，来自寻乌县人民医院的黄海焘医生通过放映幻灯片、播放视频、讲述案例等形式，深入浅出地向家长们讲解了近视分类、近视的病因、近视的症状等基本知识。

“原来近视危害这么大。如果孩子近视了，经常换眼镜也是一笔不小的开支。”留车中学初三学生家长陈树春以前对孩子视力不以为意。家长会后，他和记者细数收获：“要经常提醒孩子，看书写作业每40分钟左右就要起身休息；家里灯光照明不能太暗；注意饮食均衡，多吃新鲜蔬菜水果……”

“在农村，不良的视觉环境与不健康的视觉行为容易引发近视，很多家长也不够重视，意识不到近视的危害。家庭是学生们学习成长的重要环境，防控近视，必须家校联动形成合力。”黄海焘说。

《 人民日报 》（ 2023年06月01日 13 版）