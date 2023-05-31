如何防控“小眼镜、小胖墩”？专家回应

人民网北京5月31日电 （记者孙红丽）国家卫生健康委31日召开新闻发布会，介绍维护妇女儿童健康权益有关情况。

“小眼镜、小胖墩”问题一直广受关注，国家儿童医学中心主任、北京儿童医院院长倪鑫在会上介绍，现在儿童的近视、肥胖、龋齿已经成为影响儿童健康的常见慢病。

倪鑫指出，儿童肥胖如果不及时发现干预的话，在儿童期就会引发高血压、高血脂、高尿酸、脂肪肝等一系列疾病，男孩的第二性征的发育也会受到影响。儿童的近视、肥胖、龋齿应当说已经是影响儿童生长发育的重要因素，如果不及时调整，它将形成“儿童期成人病”，到了成人期就形成慢病。

倪鑫表示，在这方面，我国高度重视，尤其是对于儿童的慢性非传染性疾病的防控，国家卫生健康委也出台了一系列政策推动防控。主要从以下三个方面要给予重视。

第一，加大科普宣传。坚持以预防为主的方针，举行慢性病的科普宣传，让孩子、家长参与进来。

第二，做到早筛。对孩子视力要有定期的检查，对孩子龋齿也有定期检查，包括窝沟封闭等一系列措施。从医疗机构来讲，孩子的健康体检要有统一的标准。

第三，全社会参与。儿童的慢病不是单单一个机构的问题，包括卫生、教育、社会、企业共同联动起来，给每一个孩子营造一个很好的生活环境、饮食环境，培养健康习惯。