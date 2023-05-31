国家卫健委：全国孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测率均在99%以上

人民网北京5月31日电 （记者孙红丽）国家卫生健康委31日召开新闻发布会，介绍维护妇女儿童健康权益有关情况。

国家卫生健康委妇幼司司长宋莉在会上介绍，经过多年的努力，目前全国孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝的检测率均在99%以上，艾滋病母婴传播率也由未干预时的34.8%下降到3%，大幅度减少了儿童的新发感染。

2022年12月，国家卫生健康委专门制定印发了《消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播行动计划（2022-2025年）》，是以联合国可持续发展议程提出的“消除艾滋病、结核病、疟疾等疾病”为导向，指导全国各省（区、市）向“消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播”的目标进一步迈进。

宋莉表示，目前，国家卫生健康委正在着力推动以下工作：一是指导各个省份做好差距分析。对照国际消除标准，从工作机制和规范服务，信息收集利用、实验室管理、性别平等和社会参与等方面，来深入的分析差距，制订我国切实可行的消除工作方案。

二是尽快补齐短板，推动预防母婴传播工作，在全国各地均衡发展，将继续支持重点地区，深入开展母婴传播阻断工作，统筹优质资源进行重点帮扶，着力补齐工作短板，推动各地能够早日共同实现消除的目标。

三是开展国家级消除母婴传播的评估工作，按照“成熟一个、申请一个、评估一个”的工作思路，将组织国家级专家组赴条件成熟的省份进行调查研究和评估工作，及时总结推广地方的有效经验，为下一步我国向世界卫生组织提出消除申请评估打下坚实的基础。