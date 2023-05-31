高龄女性怀孕需注意哪些问题？妇产科专家回应

人民网北京5月31日电 （记者孙红丽）国家卫生健康委31日召开新闻发布会，介绍维护妇女儿童健康权益有关情况。

会上，有记者问，现在，我国女性生育年龄逐渐推迟，35岁及以上高龄生育情况较为常见，高龄女性怀孕需要注意哪些问题？

对此，北京大学第三医院妇产科主任赵扬玉表示，随着孕妇年龄的增大，出生缺陷患儿发生的概率也会增加。目前仍然没有办法做到将所有的出生缺陷胎儿都能够在分娩之前完成诊断。所以，建议女性朋友们如果怀孕，尽量选择在适龄来生育。

“对于高龄妊娠，态度上和行动上要重视，心理上还是要放松。”赵扬玉进一步表示，对于高龄女性朋友，如果准备怀孕，建议首先要做的事情是孕前咨询，尤其是高龄孕妇前期有一些合并症，比如高血压、糖尿病等，有一些基础的用药，通过孕前咨询，要给她前期的疾病有一个更好的管理，包括妊娠以后的药物选择等，对于妊娠以后母胎安全是非常重要的。

赵扬玉提醒，在产检的时候，一定要把以前既往的患病史，包括既往妊娠相关的历史，甚至包括做过什么手术、有没有药物过敏等都要详细的告知医生。另外，在怀孕期间要遵从医嘱，规律产检。建议孕妇要有计划地参加孕妇学校的课程。孕妇本人和医生大家共同管理，对保障孕妇安全是非常重要的。