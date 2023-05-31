国家卫健委：目前已累计开展宫颈癌免费筛查1.8亿人次

人民网北京5月31日电 （记者孙红丽）国家卫生健康委31日召开新闻发布会，介绍维护妇女儿童健康权益有关情况。

宫颈癌、乳腺癌是危害妇女健康的两大恶性肿瘤。国家卫生健康委妇幼司司长宋莉在会上介绍，自2009年推动实施妇女宫颈癌和乳腺癌的检查项目以来，到目前宫颈癌和乳腺癌检查项目已经覆盖全国2600多个县区市，县（区）级的覆盖率超过了90%。到目前已经累计开展了宫颈癌免费筛查1.8亿人次，乳腺癌的免费筛查近1亿人次。通过早筛查、早诊断、早治疗，使患病妇女得到及时救治。

宋莉表示，下一步，将推进落实宫颈癌和乳腺癌的三级防控策略，着力推动以下工作：一是通过一级防控努力实现“不得病”。包括广泛开展宫颈癌、乳腺癌的社会宣传和健康教育，也包括推进HPV疫苗接种工作。

二是二级预防努力实现“少得病”。推动更多地方将宫颈癌和乳腺癌的筛查能够纳入民生实事项目，使更多的妇女能够得到早期的筛查。同时，积极跟进科技新技术，像人工智能，包括生物医学检测等新技术进展，更好提高对妇女宫颈癌和乳腺癌的筛查和诊断能力。

三是通过三级防控策略，使患病的妇女能够实现“早康复”。在这方面将加大对早期诊断、早期治疗和早期康复的服务能力建设，包括专业人才队伍培养，特别是基层服务能力的提升，从而使患病妇女能够得到早诊断、早治疗和早康复，进一步降低死亡率、提高生存率，更好维护妇女的健康。