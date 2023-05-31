国家卫健委：推动一系列妇幼健康行动计划落地见效

人民网北京5月31日电 （记者孙红丽）国家卫生健康委31日召开新闻发布会，介绍维护妇女儿童健康权益有关情况。

国家卫生健康委妇幼司司长宋莉在会上介绍，2022年，全国孕产妇死亡率下降至15.7/10万、婴儿死亡率下降至4.9‰、5岁以下儿童死亡率下降致6.8‰，均降至历史最低，妇女儿童健康权益得到有效保障。

宋莉表示，将推动一系列的妇幼健康行动计划落地见效，即包括“三提升”，母婴安全行动提升计划、健康儿童行动提升计划和出生缺陷防治能力提升计划；“两消除”，即以着力消除影响妇女儿童健康的重大疾病的母婴传播为目标，将实施消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播阻断行动计划，以及加速消除宫颈癌行动计划；“两融合”，将积极促进妇幼健康和中医药融合发展，和妇幼健康领域党建文化的深度融合；“两促进”，将积极推进母乳喂养促进行动计划和生殖健康促进行动计划。

同时，进一步推进妇幼健康服务能力和水平，不断满足人民群众的新期待，使妇女儿童重点疾病防治取得新进展，妇女儿童健康水平得到新提升，力争到2030年我国孕产妇死亡率下降到12/10万以下，5岁以下儿童死亡率下降到6‰以下，使妇幼健康事业进一步得到高质量发展。