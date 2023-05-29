“二阳”患者有所增加，如何看待当前形势？怎样科学应对？——国务院联防联控机制组织专家回应热点关切

近期，全国发热门诊就诊患者数量有所增加，但整体数量远低于上一轮疫情流行高峰。疫情最新形势如何？怎样科学应对“二阳”风险？针对社会热点关切，国务院联防联控机制日前组织专家接受新华社记者采访，专门作出回应。

疫情低水平波浪式流行 患者绝大部分为轻症

中国疾控中心传防处研究员王丽萍介绍，今年2月以来，我国新冠疫情处于局部零星散发态势。疫情监测数据显示，4月下旬以来，新冠病毒感染病例数有所上升，5月中旬开始进入低水平波浪式流行态势。

王丽萍同时表示，全国发热门诊就诊患者数量虽有增加，但整体数量远低于上一轮疫情流行高峰时发热门诊就诊量，就诊患者绝大部分为轻症。

“专家结合多渠道监测数据研判认为，由奥密克戎XBB系列变异株引起的疫情还会持续一段时间，但全国整体疫情态势平稳可控，对医疗秩序和社会正常运行影响较小。”王丽萍说。

王丽萍建议，公众继续保持勤洗手、室内多通风等良好卫生习惯。尤其是有慢性基础疾病人员和孕妇等重点人群，建议在进入环境密闭、人员密集的场所时佩戴口罩，注意个人防护。

主要流行株为XBB变异株 致病力无明显变化

中国疾控中心病毒病所研究员陈操介绍，监测数据显示，奥密克戎XBB系列变异株在我国境外输入病例和本土病例中的占比持续处于高位，分别占5月15日至21日采集序列的95.2%和91.9%。

“这与全球及我国周边国家和地区的主要流行株占比情况基本一致。”陈操表示，从我国和全球监测数据及研究结果来看，与早期流行的奥密克戎各亚分支相比，XBB系列变异株的致病力没有明显变化。

陈操表示，基于我国已有的多渠道监测预警体系，若发现新的风险信号，各地疾控部门将会第一时间预警，采取有效防控措施，并及时回应社会关切。

“二阳”症状普遍更轻 重点人群应更注重防护

北京佑安医院感染综合科主任医师李侗曾说，近期发热门诊就诊人数的确有所增加，患者症状主要集中在发热、呼吸道症状，包括咽痛、咳嗽、鼻塞流涕、头痛、肌肉酸痛等，个别患者会有呕吐腹泻症状。

“总的来说，大部分患者‘二阳’的症状普遍比‘一阳’时更轻。”李侗曾介绍，根据临床观察，大部分患者嗓子疼是轻微的，发热恢复得更快，病程可能持续3至5天。

李侗曾也表示，如果确定感染了新冠病毒，不管是否有发热或呼吸道症状，仍建议居家休息。若经过休息、服药，相关症状仍在加重，比如发热持续超过5天、有胸闷憋气症状等，应及时到医院就诊。

此外，不管是“一阳”还是“二阳”，老年人等重点人群应更重视做好防护。“尽量避免感染，一旦感染要尽早进行抗病毒等治疗，减少重症和后遗症的风险。”李侗曾说。

来源：新华社

记者：董瑞丰、顾天成