聚焦炎症性肠病 关爱老年肠道健康

炎症性肠病是一种病因不明的慢性非特异性肠道炎症性疾病。近几年，随着我国居民生活水平提升和饮食习惯的改变，越来越多的患者被诊断为炎症性肠病，从“少见病”逐渐发展为“常见病”。

为了提升人们对炎症性肠病的认识及自我管理能力，5月19日世界炎症性肠病日，“人民好医生”客户端直播间邀请北京大学人民医院消化内科主任医师刘玉兰、北京协和医院消化内科主任医师李景南讲解了老年炎症性肠病诊疗相关知识。

什么是炎症性肠病？

刘玉兰讲到，炎症性肠病是肠道的一种非特异性的炎症，病因尚不明确，是免疫介导的一种疾病，它包括两种疾病亚型，溃疡性结肠炎和克罗恩病。

溃疡性结肠炎主要损害的部位就是老百姓平时所谓的大肠，脓血便是其最主要的临床症状。而克罗恩病会累及从口腔到肛门的整个消化道，但是最常见的部位还是回肠末端、小肠和结肠这一部分。克罗恩病发病隐匿，主要症状是腹痛，出现腹泻、脓血便没有溃疡性结肠炎患者明显。

炎症性肠病在我国曾经属于少见疾病，但近年来发病率不断上升。该病好发于青少年，但随着我们国家老龄化的进展，老年患者越来越多。目前“老年”通常被定义为年龄大于65岁。由于炎症性肠病不能治愈，对寿命的影响很小，因此老年患者的数量正在增加。

老年人炎症性肠病诊疗有哪些特点？

李景南讲到，炎症性肠病缺乏诊断的金标准，一般医生会根据病史、临床表现及一系列相关检查，排除其它疾病，才可诊断该病。由于炎症性肠病的症状与其他疾病症状重叠较多，因此在老年患者的正确诊断上往往存在延迟。

老年人的各方面生理机能都是下降的，特别是心血管、消化、免疫的功能，所以对很多疾病都易感。另外，多数老年人还存在多病共存，可能同时患有高血压、糖尿病、冠心病等等，多种疾病之间相互影响，多重用药，也会干扰疾病诊疗。

规范治疗很重要

谈及炎症性肠病治疗相关问题时，刘玉兰提出，由于该病病因不明确，又是一个免疫介导的疾病，以现在的医疗水平和技术是不可治愈的，且容易复发。炎症性肠病是不能按照普通的消化病来治疗的，需要患者有非常强的依从性，尤其是规律地用药。不论是溃疡性结肠炎还是克罗恩病，规范治疗后都可以达到临床缓解期，病人可以很好地融入到工作和生活中。

炎症性肠病治疗以长期免疫抑制治疗为主。然而，与年龄相关的免疫功能和肠道菌群变化可能会增加患者对感染的易感性，使老年患者的慢性免疫抑制治疗效果不理想。不同于青年患者的治疗，老年患者的治疗目标可能集中于缓解症状和改善身体状况。李景南补充道，用药需平衡利弊，对老年患者的治疗，相对于激素和生物制剂，5-氨基水杨酸制剂因为良好的安全性较其他药物方案更适用于老年患者。

为什么炎症性肠病容易复发？

不规范用药，不规律用药，停药过早，是导致疾病复发的主要原因。炎症性肠病确诊后，患者需要持续用药治疗2-3年，在医生指导下逐渐地减药。如果患者依从性不好，就容易复发。比如克罗恩病的病人是不主张吸烟的，但是有些病人戒不了烟，会导致这个疾病再次复发。

老年人患者复发，还需要考虑其它原因。比如由于老年人血管因素，就要考虑是否合并为缺血性肠病。缺血性肠病的症状和炎症性肠病相似，在这种情况下，老年人在出现病情复发的时候，医生要多考虑一下，是否有其它疾病发生。

两位医生最后共同强调，生活中无论是否患有炎症性肠病，最重要的就是要有健康的生活饮食习惯来避免疾病的发生。炎症性肠病并不可怕，只要按照慢病来管理，终身维持，就可以有效延缓或减少复发。随着医疗的进步，新药的不断研发，一定能把炎症性肠病控制到一个最稳定的状态，给患者一个更好的生活质量。