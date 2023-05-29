专家共话生命健康产业创新发展

5月26日至28日，“太湖（马山）生命与健康论坛——2023转化医学与临床创新大会”在江苏省无锡市滨湖区举办。来自中外医学界、生命健康产业龙头企业、投融资机构等共1200余位嘉宾，以“聚焦转化医学，推动临床创新”为主题，介绍了在临床转化医学研究和生命健康产业发展方面的最新成果和经验，共同探讨行业发展趋势和未来挑战。

会上，总投资近50亿元的生命健康产业项目集中签约，国家级海智国际研发社区和国家新闻出版署中医药知识挖掘与出版创新服务重点实验室揭牌，日本创新医疗无锡成果转化平台、以色列创新医疗无锡成果转化平台、GHIC长三角分中心、长三角精准医学检测中心等4个生命健康产业平台启用。滨湖区的无锡国际生命科学园和新吴区的无锡国际生命科学创新园携手，共同发起成立太湖湾生命健康产业园区联盟。一批生命健康产业项目签约落地，涵盖新药研发、医疗器械、合成生物学、AI医疗、互联网医疗服务等领域。

无锡市委常委、组织部部长柏长岭认为，这些重大平台、产业园区联盟和项目等，将全面促进产业与资本高效对接及融合发展，有效推动滨湖生命健康产业链延链补链强链，不断攀高升级。

“健康产业是新一轮科技革命和产业变革的焦点赛道，也是滨湖构建现代化产业体系、增强城市综合实力的关键路径。”滨湖区委书记孙海东介绍，近年来，滨湖区积极抢抓生命健康产业新机遇，以产业“链接”未来、以科创“引领”未来，滨湖生命健康产业呈现出蓬勃发展的喜人景象。2022年，滨湖区生物医药产业规模达到161.5亿元、增长9.6%；今年一季度，达到35.2亿元。

本次论坛还设置抗肿瘤免疫治疗新策略、高通量测序临床应用的规范化、肿瘤创新研究与精准诊疗、医工创新转化等9场分论坛，围绕生命健康产业领域的60余个议题，开展了深入的研讨与交流。