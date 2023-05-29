农村消费不断扩容升级

“五一”期间，在外务工多年的韩茗萱回到老家厦门市海沧区渐美村。久违的团圆少不了一家人热热闹闹聚餐。刚回村里，韩茗萱就与妹妹相约一同前往农贸市场采购食材。

来到渐美村的农贸市场，韩茗萱惊讶地发现，记忆中远远就能闻见腥味的铁皮房化身为两层洋气小楼，原本只有两三个摊位的农贸市场现在精细划分为肉类区、蔬菜区、海鲜区、贝类区……

连城白鹜鸭、广州桂花鱼、乳山大生蚝、云南沃柑、泰国进口椰青……跟着妹妹一番采购后，韩茗萱感叹：“村里的菜市场一点也不输大超市，咱村村民的消费能力真不赖。”

“可不是嘛，你外出的这几年，村里大伙赚钱的路子越来越宽，福利待遇越来越好，开始注重提升生活品质。咱们临近几户家家用上大牌电器、开上新能源汽车……”回家的路上，妹妹一脸兴奋地向姐姐讲述幸福富足的乡村生活。

近年来，海沧区在全面推进乡村振兴的道路上紧握品质内涵，在积极拓宽村民收入渠道的同时，大力开展民生保障、移风易俗、安全防范意识宣传等工作，引导村民们能赚钱、能攒钱、会花钱，推动农村消费不断扩容升级。

全力拓宽赚钱路

日前，福建省委常委、厦门市委书记崔永辉先后来到海沧街道古楼农场和囷瑶村、嵩屿街道贞庵村，认真察看红色文化教育基地、沧江文体中心、民宿一条街等，详细了解村情村貌、产业发展、基层党建等情况，与区、镇、村干部深入探讨推进乡村振兴工作。

据悉，近年来，厦门海沧在农村常态化开展招聘活动、创业扶持、技能培训、促进转产就业工作，同时充分利用市直单位、国有企业资源优势，发挥党建引领作用，选派驻村工作队，协助落实集体经济项目用地选址、项目生成、协议存款等事项，不断提升群众和村集体经济收入。记者了解到，去年海沧区农民人均可支配收入达40035元，增幅全市第一，实现福建省“十七连冠”。

在新阳街道新垵村，记者看到新垵正顺广场已进入内部装修阶段，预计下半年可投入使用。未来，这里将成为一座集特色餐饮、休闲娱乐、潮玩体验、生活配套、夜经济等多元业态于一体的闽南风商业综合体。

新垵村党委书记、村委会主任陈明锋表示，新垵正顺广场的建设旨在持续壮大村集体经济，让村民们的钱包“鼓起来”，生活好起来，目前全村入股的村民有8000多人。

引导树立正确消费观

“以前，亲戚朋友红白喜事往来，一年得花超过两万元。”海沧区渐美村村民黄云才算了一笔账。“近几年，红白喜事简朴操办的风气在村里推行开来。白事宴请都控制在三菜一汤。两三年省了6万元，我打算用这笔钱贷款买辆新能源轿车，接送老婆上下班。”黄云才对记者说。

厦门市海沧区渐美村党委委员许月琼说：“近年来，村委多次组织村干部、乡贤、村民协商议事，共同提出移风易俗的建议，村里老人协会及庙堂理事会主动承担宣传和引导的工作。如今村中女儿出嫁给每户人家送6颗糖果，新生儿满月登门送油饭……”

移风易俗的新风渐渐吹散了农村泛滥的“人情味”，让村民们省钱又省心。在不断提升农村群众收入的同时，厦门海沧积极采取各种措施帮助村民守好钱袋子，引导树立起正确的消费观。

近年来，面对手段层出不穷的电信诈骗，海沧加大农村反诈宣传工作力度、深度，努力提升村民防范风险的意识。近日，海沧区红裙子志愿服务队“银龄卫士”防诈骗志愿服务项目入选第六届中国青年志愿服务项目。

据悉，该项目通过结合亲身经历当教材，定期摸排敲门唠家常等方式，致力于提升老年人的风险防骗意识，减少或及时制止老年人受骗案件的发生。项目自运行以来，已形成一支超350人的稳定队伍，带动10支社会组织共同参与，共开展服务192次，服务受众72000多人，有效劝阻险被诈骗老年人300余人，阻止、挽回经济损失近400万元，为3个结对社区90％老人安装了反诈App，并教他们熟练使用。

不断提升生活保障

近日，76岁的苏美兰走进海沧街道温厝社区山后社老人幸福食堂。小炒肉、炒豆干、炖鸡汤……热乎乎的午餐准点上桌。饭桌上，几位“老闺蜜”一边夸着今天的饭菜可口，一边商量报团去北京旅游。

“快80岁了，还没去过北京呢。从去年开始村里75岁以上的老人在幸福食堂都能免费就餐，比家里吃的还要好。村里医疗保障也很好，定期有医生上门寻访。”苏美兰笑得快合不拢嘴了。

据了解，目前海沧街道开放渐美村、温厝社区、青礁村3处幸福食堂，为村民提供便利的就餐服务，惠及数百名老人。

幸福食堂，让老有所养；为全区居民买保险，更是让他们在幸福的大道上越走越稳。

为保障辖区居民安全，提高全区社会治安综合保障水平，截至目前，海沧区已经为辖区群众连续5年购买社会治安综合保险，保险责任已经从2018年的6项拓展至去年的22项。当海沧居民发生财产盗抢、银行卡盗刷、抢劫抢夺案件、火灾、爆炸事件、校园伤害等情形，都可以免费申请综治保险。

不久前，新垵村一电脑配件零售店着火，村民柯先生损失严重。在柯先生的反映下，相关部门迅速核实，最终柯先生获得35000元的保险金。“多亏了政府给我们买的保单，真是雪中送炭。这份保单为我们老百姓的小日子上了一道安全阀，安全感满满。”村民柯先生开心地说。