“小份菜”引领节约新风尚（说道）

提倡“小份菜”，归根结底是提倡文明消费、低碳环保。倡导简约适度的绿色生活方式，从你我做起

餐厅里、外卖平台上，“小份菜”的选择丰富了起来。2022年，某外卖平台的“小份”一词日均搜索量超13万次，已有超过90万家餐饮商户提供超过560万种“小份菜”，销量较2020年增长114.5%。

“小份菜”的分量通常为标准量的1/2—1/3，价格也相应下调。一方面，“小份菜”满足了消费者灵活点餐与适量用餐的需求，让消费者能以更合适的价格买到更多样的菜品，又避免了因单份菜品分量过大而产生浪费；另一方面，一些商家从“小份多销”中尝到了甜头——某餐厅上线“小份菜”后，订单量增幅超过300%。同时，有研究显示，平均每售出一份“小份米饭”，就能减少约92.4克碳排放。

提倡“小份菜”，归根结底是提倡文明消费、低碳环保。食材在生产、加工、运输和烹饪的过程中持续消耗能源，释放温室气体。对食物的不合理需求与浪费，是对有限资源的不必要消耗。在整个食品链中，减少餐饮浪费不仅可以降低农业和工业生产带来的直接碳排放，还能减少食物加工时因外购能源产生的间接碳排放，以及废弃食物运输和处理导致的温室气体排放。所以，在节能减排方面，“小份菜”正是一次从“舌尖”出发的积极探索。

“一粥一饭，当思来处不易。”生活中，餐饮浪费情况仍不罕见：食堂里，一碟碟剩菜被倒入垃圾桶；点外卖时，为了“满减优惠”超量点餐却无法吃完……勤俭节约是中华民族的传统美德。为规范就餐消费行为，树立绿色生活新风尚，国家发展改革委近日公布《关于防止和减少餐饮浪费的公告（征求意见稿）》，从严格明码标价、减少宴会餐饮浪费、倡导节俭风尚等方面提出一系列举措。许多餐饮服务单位在“小份菜”之外，尝试推行“一人食”“绿色点餐制”，引导消费者适量取餐、饭后打包，劝阻食品浪费行为，取得了良好成效。

“小份菜”，新风尚。倡导简约适度的绿色生活方式，从你我做起。

《 人民日报 》（ 2023年05月29日 13 版）