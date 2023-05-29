提供多元服务 培育专业人才

本报北京5月28日电 （记者罗阳奇）近日，首届北京养老服务行业发展四季青论坛举办。本届论坛由北京市委社会工委、市民政局等主办。论坛以“让专业养老服务走进寻常百姓家”为主题，聚焦养老服务社会热点，发布北京市创新居家养老服务模式试点工作成果和初步经验，介绍了北京市老年人居家养老服务需求调研、养老队伍人才建设等项目成果。

北京市民政局有关负责人在论坛上介绍，去年10月北京市在西城区广安门内街道启动了创新居家养老服务模式试点，打造首家居家养老服务综合示范中心。在试点中，该中心编制了涵盖生活照护、助医服务、供餐服务、康复服务、培训指导、心理支持、辅助服务的7大类、20小类、98项的服务供给清单，为广大老年市民提供适合各年龄段和身体状况的产品和服务。

为进一步推广试点经验，动员各类主体广泛参与，北京市中心城区（城六区）创新试点“揭榜挂帅”工作于今年4月启动，由东城、西城、朝阳、海淀、丰台、石景山6个区的民政部门结合属地街乡镇服务需求，发布了创新居家养老服务模式榜单，由养老服务企业报名揭榜。

对于养老服务人才队伍建设，北京市民政局相关负责人在论坛上表示，北京市未来将通过采取政策引导、资金支持、社会认同“三重激励”，实施养老服务人才增量扩容、提质增效、拴心留人“三大工程”。到2025年，在全市建成3个养老服务产教融合实训基地，建设一批养老护理见习基地；养老护理人员总数达到2.5万名（其中，具有职业资格证书或技能等级证书的养老护理员人数力争达到1万名）；每家三星级以上养老服务机构配备一定数量的社会工作者。

《 人民日报 》（ 2023年05月29日 11 版）