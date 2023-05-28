“二阳”症状是否严重，“二阳”患者应如何处置病情？ 听听专家怎么说……【科学防疫小贴士】（110）

针对公众们普遍关心的“二阳”症状是否严重，“阳”的次数越多症状是否会越重，对身体的伤害是否越大？“二阳”患者应如何处置病情？是否会留下后遗症？国务院联防联控机制组织专家进行了解答。

▲“二阳”之后，症状比“一阳”要明显轻

北京佑安医院感染综合科主任医师 李侗曾：现在我们观察到的“二阳”的人群还主要是年轻人和青壮年，就是18岁到60岁这个阶段的人。总体来说这些人“二阳”之后，症状是比“一阳”的时候要明显轻，可能过去他有时候剧烈的头痛、“刀片嗓”、咳嗽特别重，“二阳”他自己的症状感觉是比第一次要轻，恢复也更快，一般3~5天的时间，可能第一次“阳”的时候大部分人需要5~7天。所以大家感觉没有第一次那么紧张了，整体的这些年轻人、青壮年、免疫功能正常的人，他还是在第一次感染之后获得了抵抗力，他在面对第二次的时候就能够更轻松、更容易战胜病毒，恢复更快一些。

专家建议，“二阳”患者不要带病上班，否则不利于感染者恢复，还会增加病毒传播的风险。

北京佑安医院感染综合科主任医师 李侗曾：如果有发烧、呼吸道症状，肯定是要休息。如果是说经过休息之后，感觉症状还在加重，尤其是超过5天了，还是有发烧，一直高烧，甚至是有胸闷、憋气这样的症状，要及时到医院就诊。如果感觉症状不严重，绝大多数人在5天左右是能够康复的。

对于一些人担心的新冠后遗症问题，专家也做了解释。

北京佑安医院感染综合科主任医师 李侗曾：有一些患者他恢复得比较慢，但是按照世界卫生组织定义，一般说要超过三个月，仍然存在着这些症状，并且这些症状持续已经超过两个月了，我们叫它“后遗症”。实际上符合这个定义的是比较少，因为有些患者他是一两个月还没有完全好，他就比较着急就来就医，实际上超过三个月之后再来就医的仍然有症状是非常少的。国外的一些报道，就是“二阳”甚至“三阳”之后后遗症更重的，主要是依据的是一些脆弱人群，老年人和基础病比较多的人群。

来源：央视新闻