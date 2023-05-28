推动未成年人保护：愿每个未成年人心如花木向阳而生

2021年12月下旬的一天，北京市朝阳公安分局执法办案管理中心未成年人办案专区，一把长椅上，17岁的小袁（化名）失魂落魄。

当天中午，民警在朝阳区望京华彩商业中心某家理发店内抓获一批使用伪造健康证的违法人员，其中就有小袁。他找工作时办了假的健康证，却没意识到这是违法的。

被抓获时，他看起来“蔫蔫的，话都不敢说”。办案民警拍了拍他说：“你这辈子还长着呐！以后要好好学习法律知识！”

如今，记者面前的小袁，已是理发店的优秀员工，是一个积极向上的守法青年。民警在他即将成年之际，“把他人生的第一粒扣子扣正了”。

一次办假证，他经历了公安执法办案管理中心未成年人案件“一站式”办理、民警和社工帮扶等一连串故事，在社会各界的关注下，走出了人生谷底。

未成年人误入歧途、走上违法犯罪的道路，背后的原因往往是复杂的。2015年起，北京市公安局依托执法办案管理中心，开始探索办理涉未成年人案件的工作机制，8年时间，始终着力推进未成年人保护工作，保障未成年人合法权益，协同各方力量共同推动未成年人保护深化发展，有速度、有温度的未成年人保护工作格局从建立走向逐步完善。

将心比心地“帮”

在北京市海淀公安分局执法办案管理中心，因盗窃摩托车被捕的小钊（化名）一直有对抗情绪，不吃不喝。

他是未成年人，海淀分局启动了未成年人“一站式”工作机制，把他带至执法办案管理中心。这里设有办理专区和专业的办案队伍。

海淀分局法制支队中队长李洋给小钊买了一份快餐，才开始了审讯。

“我也喜欢摩托车！”李洋从摩托车开始聊，将心比心地与小钊交流，一聊就是一下午、一晚上。小钊的心扉一点点打开，最终交代了自己的犯罪事实，也表示“永远不会再偷了”。

办理未成年人案件，民警用心、用情、用方法帮助并陪伴着一个个“问题少年”重塑人生。他们说：“很多孩子真正认识到了错误，还再次融入社会，开始了新生活。这是我们作为民警最大的获得感。”

这支专业队伍拥有2700余名民警，他们熟悉未成年人身心特点、精通涉未成年人案件，由市局统一培训、持证上岗。

“市局对未成年人保护工作始终坚持靠前一步、主动作为，不断拓展工作外延，纵向各层级、横向各部门同向发力。”北京市公安局法制总队副总队长刘彦介绍，北京市公安局成立了未成年人保护和预防违法犯罪工作领导小组，下设“一办、五组”，把未成年人保护的法律要求与执法办案管理中心工作机制高度融合，加强规划设计，细化七方面62项重点任务，实行项目化管理、清单式推进，切实把未成年人保护融入执法全过程、各环节，贯穿到日常警务工作当中，形成常抓不懈的工作机制。

因人制宜地“扶”

“每个孩子都是不同的。如果我们没有走进他们各自真实的内心世界，帮助未成年人的工作就不可能做好。”8年的探索实践中，北京公安始终秉持着这样的理念。

2022年4月，房山区发生一起结伙斗殴案件，其中未成年违法行为人易明（化名）在打架过程中造成他人受伤。可他平时在大家眼中却是一个“好孩子”。

案发后，房山分局法制支队中队长方钰鑫立即展开背景调查。调查中，他发现易明的心里一直有一个“疙瘩”——偏执地认为自己因为学习不好被区别对待了，这种“区别对待”来自老师，也来自家长。

这个“疙瘩”，易明周围的人都不曾感知，但民警“触摸”到了。为此，民警针对家庭教育的方式方法，对易明的父母进行了专门的培训指导。公安机关还在征询父母的意见后，协调教育部门，为易明联系了离家近的新学校，让其能够继续接受教育，更好地感受家庭关怀。

“办理未成年人违法犯罪的案件，我们非常关注孩子们在生活、学习、感情上的需求，会协同多部门给予未成年人更有针对性的关注和帮助。”北京市公安局法制总队案审五支队副支队长姜大宝表示，因人而异、因人制宜的帮扶，能有效减少涉案未成年人失管失学，有效减少再次违法犯罪的现象。

2015年起，北京市公安局不断完善机制建设，开展青少年心理与法律热线等多个项目，与教育、民政等部门进行对接协作，合力保障未成年人权益，尽力让涉案未成年人“零障碍”重启人生。

“为了更全面地帮助未成年人，我们注重加强多主体参与，不断拓展未成年人保护工作的外延。”刘彦介绍，近年来，市局多次组织专家、学者和律师，围绕未成年人保护和预防青少年违法犯罪举办专题研讨、文化沙龙，加强前瞻性研究，共同谋划改善保护举措。

春风化雨地“护”

2021年12月，高二学生小涵（化名）因偷盗手机被抓获。他之前还因无照驾驶致他人死亡，使家庭背负巨额赔偿债务。

小涵的父母是北京市平谷区的桃农，家庭本就拮据，造成沉重的经济负担让他深感愧疚。长期压抑之下，他一时冲动做出了违法行为。

“他本是个善良的孩子。”朝阳分局奥运村派出所民警周岳这样评价，“只是不爱跟人说话。”

针对小涵未成年人的身份及案件的性质，朝阳分局委托北京市朝阳区青少年社会工作协会对小涵开展了长期的帮教工作，并制定了有针对性的帮教措施。

早在2019年，北京市公安局就出台了《关于执法办案管理中心未成年人案件社工服务工作规范》，这是全国第一部公安机关未成年人案件司法社工服务行业标准。它按照全部未成年人案件原则上一律在执法办案管理中心办理的要求，将专业司法社工服务全面引入中心，统一了服务的项目内容和流程标准，切实将专业化办案与社会化保护有机衔接，最大限度保障未成年人的合法权益。

小涵正获益于此。

“谢谢你们！我要靠自己的努力让爸妈过得更好！”小涵对帮助过他的民警和社工表示感谢。

“每一个孩子的转变都让我们更加坚定，办好每一个涉未成年人案件都意义非凡。”周岳说。

这样的转变，在小袁身上也看得到。

曾经那个“蔫蔫”的少年，那个试图“走捷径”的少年，如今踏实地工作着，还积极参与社会公益活动，成为冬奥会志愿者。

他告诉记者，在那8个月的帮教过程中，他从民警身上看到了有价值的人生应该是什么样，他现在正朝着那个方向努力着。