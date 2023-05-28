海南热带水果“奇葩”吃法解锁另类美味

独特的地理气候孕育了海南岛独特的“水果味”，当地人的各种“奇葩”吃法更令来访游客啧啧称奇。

切块的芒果、番石榴、菠萝、荔枝等水果拌上辣椒盐或酱油，甜中带咸辣。河北游客凌晓初尝后惊叹：“辣椒盐包裹在每一块水果上，咸酸甜辣，几种味道在口腔里碰撞融合，刺激味蕾，越吃越上瘾！”

辣椒盐配热带水果，可谓海南人捕获味蕾的“杀手锏”。

“辣椒盐水果要做得好吃，首先水果得品质好。”海口夜市水果摊主陈妹告诉记者，“芒果要选象牙芒或青芒；菠萝得成熟多汁，香水菠萝最佳；番石榴一般用白心的，吃起来脆甜。”

为何水果蘸盐，越吃越甜？海南大学食品科学与工程学院副院长张伟敏解释说，盐能促使水果的细胞加速脱水，果肉中水分减少，糖分和氨基酸集中，甜度自然升高。

“老盐系列”占据海南网红级饮品“C位”。黄皮、杨桃、莲雾、红心芭乐、牛油果、火龙果……均可与老盐搭配制作成水果茶。喝上一口，咸、甜、酸和微微的苦意，混着冰块的凉意滑入喉咙，闷热燥气一扫而光。

热带水果入琼菜，更是不在话下。

椰香乳鸽、香芒烤扇贝、排骨海蚌山竹汤、酸杨桃鱼汤、牛油果焗虾仁、凉拌火龙果衣……各式创新“水果菜”不断涌现。

在海南热带果道水果主题餐厅的菜单上，仅与百香果相关的菜品就有近十种，而各类将水果凉拌、煎炒、烧烤、烧腊、炖汤的菜品更是花样百出。

百香果烤鳗鱼颇受食客青睐。将鲜活鳗鱼用调制好的百香果汁浸泡半小时，烘烤至两面金黄。食用前淋上新鲜的百香果汁，水果的香酸把鳗鱼的鲜味瞬间激活。嫩爽“Q弹”的鳗鱼，碰上百香果籽的酸脆，似有香气在口中散开。

黄皮是营养价值极高的热带水果之一，酸酸甜甜中带一点淡淡的木质香味，具有生津止渴、健脾养胃、清热降火等功效。黄皮烤鸡可谓经典。用特制黄皮酱将文昌鸡肉腌制入味，把药膳塞进洗净的鸡肚子里，包裹新鲜黄皮和黄皮叶烘烤3小时出炉。在腾腾热气中拨开层层黄皮叶，一股黄皮独有的清香味扑鼻而来，整只鸡泛着微微黄色，表皮油亮，撕一小块沾上腌制黄皮酱汁慢慢咀嚼，鲜嫩清香。

南方民间有“饥食荔枝，饱食黄皮”之说，与岭南相比，海南荔枝成熟得更早些。

深耕琼菜20多年的黄川健已研发四五十种荔枝菜品，荔枝鳕鱼卷酥脆美味、贵妃墨鱼仔酸甜可口、荔肉烩鱼胶香甜有嚼劲、荔枝桂花糕清香扑鼻……黄川健说，荔枝入菜，能充分吸收荔枝的酸甜味道，口感清而不淡、鲜而不俗。例如荔枝老鸭汤，果香中带鲜甜，补而不燥，生津止渴，强心提神，补气养血。

“厨师根据不同时令烩制不同的水果佳肴。”海南热带果道水果主题餐厅总经理周兰芳说，水果入餐既能减轻肠胃负担，口感又好，且均衡营养，受到许多年轻女性的喜爱。

“海南岛热带独特的自然环境和气候，使得热带水果资源丰富，特色鲜明，营养价值高。”在张伟敏看来，这些将水果入菜入饮可甜可咸的“奇葩”吃法，正体现了这一方水土的饮食特色与民间智慧。