专家：我国男性肺癌死亡率还在上升阶段 控烟迫在眉睫

“烟草流行和肺癌流行存在着密切关系，而肺癌的发生有一定的滞后性，但目前我国居民卷烟消费仍然在上升，拐点未到，男性肺癌死亡率还处于上升阶段。”中国疾病预防控制中心控烟办公室原主任，新探健康发展研究中心副主任、研究员姜垣26日在北京表示。

当天，新探健康发展研究中心在北京举办了《2022年中国控烟观察——民间视角》报告交流会。上述报告回顾了中国2022年的控烟历程，分别从烟草使用危害健康、控烟立法、控烟工作三大方面对全国2022年以来的控烟情况进行了系统性的分析和总结，并对“健康中国必定是无烟中国”给出建议。

报告分析称，2021年11月，中国医学科学院肿瘤医院徐宁志和北京协和医学院姜晶梅等研究人员在《烟草控制》(Tobacco Control)杂志发表研究论文，题为“老龄化社会中男性和女性与吸烟相关的癌症死亡(中国2020–2040)：一项基于人群的模型研究”。

这项研究对未来20年与吸烟相关的死亡可能过程进行了建模分析，中国的吸烟流行高峰大约在二十世纪八、九十年代，从早期其他国家的经验来看，与吸烟相关的死亡高峰通常发生在几十年后，因此中国肺癌死亡人数的高峰尚未到来。

此研究还纳入了中国人口老龄化因素，预计从2020年到2040年与吸烟相关的癌症死亡率将在男性中上升44%，在女性中上升53%，在20年内额外死亡860万人，这还不包括二手烟导致的癌症死亡人数。

与此同时，统计数据显示，截至2021年底，全国60岁及以上老年人口达2.67亿，占总人口的18.9%；而在2035年左右，60岁及以上老年人口将突破4亿，占比将超过30%，我国进入重度老龄化阶段。报告称，快速的老龄化和吸烟行为得不到有效遏制所带来的疾病、残疾和死亡将是未来难以承受的。

姜垣在会上表示，目前我国居民健康知识知晓率仍然偏低，吸烟、过量饮酒、缺乏锻炼和不合理膳食等不健康生活方式较为普遍，由此引发的疾病问题也日益突出。烟草流行和肺癌流行存在着密切关系，而肺癌的发生有一定的滞后性，但目前我国居民卷烟消费仍然在上升，拐点未到，男性肺癌死亡率还处于上升阶段。

“烟草的危害如果不能遏止，我们还面临着快速老龄化，老龄化就意味着心脑血管疾病、癌症增加，如果吸烟不能遏止，吸烟也会导致癌症，是双重负担。”她强调。

与会专家提出，要推动全国性的控烟立法，此外，应加强控烟的投入，包括经费、人员、网络的投入等等，建设无烟中国，为每一个珍贵生命护航。