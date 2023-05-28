中国疾控中心慢病中心获颁世界卫生组织奖项

第76届世界卫生大会正在日内瓦举行，26日大会颁发2023年世界卫生组织奖项，中国疾病预防控制中心慢性非传染性疾病预防控制中心(简称慢病中心)获颁科威特国老年人卫生保健和健康促进研究奖。

科威特国老年人卫生保健和健康促进研究奖于2003年设立，由科威特国政府捐资支持，旨在奖励为老年人卫生保健和健康促进研究作出杰出贡献的个人、机构或非政府组织。2023年奖项由中国疾病预防控制中心慢病中心和黎巴嫩女科学家阿卜拉·迈希奥·西巴伊(Abla Mehio Sibai)共同获得。

中国疾病预防控制中心慢病中心主任吴静在颁奖仪式上表示，此次获奖不仅是对中国老年卫生保健和健康促进事业的认可，也是人类卫生健康共同体建设的新动力。中国一直高度重视老年健康，积极应对人口老龄化与健康中国都是国家优先发展战略，把健康老龄化理念融入万策。

资料显示，开展老年健康研究与实践是中国疾病预防控制中心慢病中心重要职责之一，所做工作包括开展中国老年人健康素养调查，制定老年人健康素养宣传工具包；组织系列老年人健康宣传周活动；实施覆盖近2000个城乡社区、70万老年人的心理关爱项目；围绕老年人失能失智进行预防干预；进行中国骨质疏松症调查和防治推广；研究中国老年健康状况和策略，组织各类基层能力建设和培训等。

现有世卫组织奖项多由卫生界杰出人物或在卫生方面有遗产的个人创建，或为纪念杰出人物而设立。26日除科威特国老年人卫生保健和健康促进研究奖，世卫大会还颁发世川卫生奖、李钟郁博士(前韩国籍世卫组织总干事)公共卫生纪念奖、纳尔逊·曼德拉健康促进奖和阿拉伯联合酋长国卫生基金奖，获奖机构和个人来自尼泊尔、泰国、危地马拉、巴林和菲律宾。(完)