江苏无锡力争到2025年生物医药产业规模突破2500亿元

26日，无锡市政府副秘书长李亚萍在通报2023太湖湾生命健康未来大会举办情况时表示，下一步，无锡将加紧制定出台新一轮生物医药产业集群发展三年行动计划，力争到2025年全市生物医药产业规模突破2500亿元。

生物医药产业是永远的“朝阳产业”，也是拉动区域经济发展的强劲引擎。近年来，无锡坚持将生物医药作为抢占发展制高点、构筑核心竞争力的地标产业重点打造，全面加强规划引领、政策支撑、平台赋能、园区建设、项目招引等工作力度，推动产业发展进入快车道、取得新成效。

产业规模壮大势头日趋强劲、龙头企业引领作用日益凸显、产业技术创新能力日渐提升、发展服务支撑体系日臻完善……李亚萍介绍，2022年该市生物医药产业规模达到1622.6亿元、近三年年均增幅达到18%，已构建形成医药研发服务外包、特殊医学配方食品、医疗器械、精准医疗等多个具有较强竞争力的特色产业集群。

统计数据显示，目前无锡全市生物医药企业数量已增长至1605家，拥有省级工程技术研究中心42个、市级以上公共服务平台19个、药物临床试验机构11家，特色园区建设步伐加快，股权投资活跃度不断提升。

要实现“2025年全市生物医药产业规模突破2500亿元”这一目标，无锡该怎么做？李亚萍表示，一是聚焦产业方向，全力构筑生物医药发展优势；二是聚焦载体平台，全力建设生物医药特色园区；三是聚焦企业主体，全力壮大生物医药集群实力；四是聚焦人才智库，全力提升生物医药创新智慧；五是聚焦资源集聚，全力优化生物医药发展环境。

具体而言，无锡将在全力发展创新医疗器械、创新药物与制剂、医药研发服务、现代中医药、特殊食品与健康产品、精准医疗与智慧医疗等优势产业集群的同时，积极布局合成生物、高端医美、特医食品、核素药物等生物医药新赛道。主动参与中国生物医药新基建体系建设，搭建生物医药企业创新与产业化支撑平台。

在载体建设方面，无锡将构建“主导产业、头部企业、专业基金、研发机构、服务平台”五位一体的生物医药产业园区发展模式，并计划到“十四五”末建成生物医药产业园区10家以上，新增生物医药载体面积250万平方米以上。同时，按照“产业集群+特色园区”模式，建设更多生态、生产、生活“三生融合”的区域性智力密集型创新载体。

产业要发展，企业是重点、人才是关键、服务是要素。李亚萍介绍，无锡要通过“一企一策”打造更多龙头企业、“链主”企业和“隐形冠军”；要建立生物医药产业人才需求评估机制，全面引才、高效育才、贴心助才；要加快P3实验室等重大公共技术服务平台、北京大学长三角未来技术生命健康研究院等新型研发机构建设等。

2023太湖湾生命健康未来大会以“创新开放、数智健康”为主题，打造了国内一流、国际知名的生命健康产业投融资服务平台、技术交流合作平台、行业趋势发布平台和高端人才集聚平台。大会还邀请到了15位院士、98位行业顶尖专家为无锡生物医药产业发展“把脉问诊”。(记者 孙权)