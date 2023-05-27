聚焦医疗与健康前沿科技合作 中外专家共论数字医学发展新前景

2023中关村论坛中国北欧数字医学全球创新论坛26日在北京举办。中外专家学者以脑科学、基因科学与超级计算机技术的深度融合为细分话题，聚焦前沿科学技术成果，共同探讨科技引领人类社会发展新趋势，为破解更多人类疾病难题提供科技支撑。

北京航星机器制造有限公司党委书记、董事长马剑锋在论坛上表示，中关村雍和航星科技园作为北京市级文化产业示范园区和航天科工双创示范基地，将打造“数字科技产业集聚区”，并以欧美同学会北欧科创委员会和国际脑科学与数字医疗创新平台为服务载体空间，与社会各界的企业家及朋友们携手深挖合作潜力，聚焦发力大健康、医疗医学数字化融合国际合作，开创崭新的共赢新机遇。

在主旨演讲环节，牛津大学执行校长、英国医学科学院院士理查德·霍布斯(Richard Hobbs)，加拿大皇家科学院院士、深圳理工大学(筹)生命健康学院院长王玉田等人依次结合中欧数字医疗与健康前沿科技合作案例经验与思考，向观众分享了数字医学发展的前景。

此次论坛还促成了国际脑科学与数字医疗联合创新平台、欧美同学会北欧科创委员会2个创新平台的成立。平台将聚焦北欧生命科学、信息技术等优势产业，构建人才创新创业创造平台，扩大国际科技交流合作，引导科研成果转化与产业化落地。

在高峰对话环节，脑科学与人工智能多学科交叉融合赋能医疗产业成为与会嘉宾重点研讨的热门内容。在对谈中，嘉宾分享了医疗健康特别是脑科学与超级计算机技术融合的最新成果和实践以及未来发展愿景的相关思考。(记者 郭超凯)