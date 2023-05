WHO报告：“营养性甜味剂”赤藓糖醇等可广泛使用

5月15日,世界卫生组织(WHO)发布了关于非糖甜味剂的新指南《WHO advises not to use non-sugar sweeteners for weight control in newly released guideline》,指南中提到:建议不要使用非糖甜味剂来控制体重或降低非传染性疾病风险。指南表示,有证据表明,使用非糖甜味剂对减少成人或儿童的体脂没有任何长期益处,长期使用非糖甜味剂可能会产生潜在的不良影响。

该建议中提到的“非糖甜味剂”包括了所有合成的、天然存在的或经过修饰的非营养性甜味剂,这些甜味剂不属于加工食品和饮料中的糖,也不属于消费者自行添加到食品和饮料的糖,包括安赛蜜、阿斯巴甜、安美、甜蜜素、纽甜、糖精、三氯蔗糖、甜菊糖和甜菊糖衍生物等。同时,指南认为,低热量的糖和糖醇是含有热量的糖和糖的衍生物不属于非糖甜味剂,其均隶属属于营养性甜味剂的范畴,常见例如赤藓糖醇、麦芽糖醇、木糖醇、山梨糖醇等。

自2018年首次提到甜味剂(Sweeteners)以来,世界卫生组织在其官网上共计发表过6篇与甜味剂有关的报告,本次也是世卫组织首次在关于甜味剂的报告中,明确提出非营养性甜味剂(non-nutritive sweeteners)这一概念,并将日常生活应用较为广泛的赤藓糖醇、木糖醇等糖醇类甜味剂划于其外。对于甚嚣尘上的“甜味剂是否健康”这一热点话题,世卫组织似乎希望通过“营养性”与“非营养性”这一甜味剂分类上的区隔,对热点议题做出回应与表态。

非糖甜味剂≠代糖,赤藓糖醇等“营养型甜味剂”不在警惕之列

仔细阅读世卫组织本次发布的指南会发现,标题中所提到的非糖甜味剂并不完全等同于我们日常生活中所讲的甜味剂(也称代糖),“非糖甜味剂”只是其中的一部分,指的是不属于糖类的所有非营养型甜味剂,不管是人工合成、天然产生还是经过化学改性的,都属于非糖甜味剂。常见的非糖类甜味剂包括:安赛蜜、阿斯巴甜、甜蜜素、纽甜、糖精、三氯蔗糖、甜菊糖苷,等等。

事实上,除了以上这些非营养型甜味剂,还有大量的营养型甜味剂正在被应用。正如世卫组织的报告中还特别提到,营养型甜味剂——糖醇类物质并不在列,像麦芽糖醇、赤藓糖醇、木糖醇、山梨糖醇等等,虽然也属于“代糖”的广义概念,但其并不在非糖甜味剂之类,这一类“代糖”被统称为“营养性甜味剂”,因此也不涉及此次世卫组织发布指南的建议内容。尽管都是低热量原料,天然糖醇和非糖甜味剂却具有本质上的区别,天然糖醇主要是结构上仍然属于碳水化合物,是一种化学结构与葡萄糖相似,但带有羟基(-OH或醇)的糖化合物。它们在结构上与葡萄糖相似,尝起来很甜,但消化方式与葡萄糖不同。因此,大多数糖醇只能被部分消化,从而产生较少的卡路里和碳水化合物。长期的研究也表明,糖醇类甜味剂对于人体更加安全。其实对于人们的身体来说,许多糖醇并不是一种“舶来品”,例如木糖醇和赤藓糖醇,它们本就是存在于人体中的正常糖类代谢的中间体。

该报告一经发布,在国内也产生广泛的影响。其中,“科普中国”率先跟进了该新闻的报道,其于5月20日晚间发布的推文《“世卫组织警告:甜味剂会导致糖尿病和心血管病”?无糖饮料不能喝了?》,权威解读了该报告。该文章作者科信食品与营养信息交流中心科学技术部主任阮光锋表示,世卫组织这个指南里说的非糖甜味剂,跟我们常说的“代糖”并不完全一样。和糖相比,它们(糖醇物质)的特点是有甜度,但能量低,往往也会有那么一点点的热量,不过远不如真正的糖那么多,有的热量极低,几乎可以视为0。在文章最后,阮光锋也表示,如果膳食总量不变,用甜味剂替代添加糖,确实是可以减少能量摄入的。

赤藓糖醇作为“营养性甜味剂”,优势何在?

对于该报告的解读中,阮光峰还特别提到了赤藓糖醇,他表示:在糖醇大家族中,赤藓糖醇最近几年的使用很多,堪称糖醇中的明星。相比其他糖醇,它的特点是热量更低,而且促进腹泻的作用相对较小,甜味也比较柔和自然,因而备受消费者和商家青睐。

赤藓糖醇是什么?赤藓糖醇作为一种自然界广泛存在的天然活性物质,在海藻、蘑菇等真菌类,甜瓜、葡萄等瓜果类以及常见的发酵食品酱油、啤酒等物质中均存在。近年来,赤藓糖醇被广泛用作生产饮料、口香糖、巧克力、糖果、烘焙以及保健食品等各类产品的原料。除了因其具有独特的代谢途径——人体摄入的赤藓糖醇90%会通过尿液排出体外,这使得其可用于制作低热量食品,帮助人们更好地控制糖分的摄入量,还因其入口清凉,甜度类似蔗糖,并且在口腔中可以制造温和的冷却效果,没有某些合成甜味剂所具有的金属“回味”。

此外,赤藓糖醇还有助于口腔健康。细菌是导致龋齿的主要原因之一,而赤藓糖醇无法被口腔中的细菌转化为酸,因此摄入赤藓糖醇不会导致龋齿,从而保护口腔健康,很多儿童棒棒糖、儿童糖都会使用赤藓糖醇作为甜味来源。在2014年医学期刊《糖尿病学报》上发表的文章还显示,在对24名被测试者试进行为期4周的观察实验,研究对象每天服用36克赤藓糖醇,并分别在其服用2小时和4周后评估血管功能,发现赤藓糖醇有正向作用,可能是糖尿病患者首选的糖替代品。

早在1997年,赤藓糖醇就获美国FDA安全食品配料GRA认证,在美国含有赤藓糖醇的食品包装上均允许标注“有益于牙齿健康”的标识。1999年被世界粮农组织和世界卫生组织联合批准作为专用食品甜味剂,且其 ADI(每日允许剂量)为“无需规定’”,属最高安全类别。在我国国家食品安全国家标准GB2760-2014表A.2中,也明确标示,赤藓糖醇可在各类食品中按生产需要适量使用。

关于赤藓糖醇的研究,学界也一直没有停止。2021年,中国工程院院士陈君石也在服贸会中国饮品健康消费论坛中向行业提出倡议:饮料行业应更多使用赤藓糖醇等甜味剂,从而早日达成饮料健康化。中国食品科学技术学会也于2022年邀请到行业内权威专家,在去年年末撰写完成了《赤藓糖醇的科学共识》,认为赤藓糖醇在安全性上受到广泛认可,希望引导行业对赤藓糖醇的科学认知、规范使用。(李晶)