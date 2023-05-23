推动中青年医生人才培养 提升乳腺癌诊疗水平

“中青年医生在乳腺癌诊疗中扮演着重要角色，人才队伍的培养，对于解决乳腺癌领域相关问题具有重要意义。”近日，作为2023人民好医生系列活动重点工作，第三届“人民好医生·金山茶花计划”乳腺癌领域审议会在北京举办，与会专家鼓励乳腺癌领域中青年医生修医德、行仁术，深耕乳腺癌的临床诊断、科研创新等领域，推进科研成果临床转化，进一步提升乳腺癌诊疗水平。

第三届“人民好医生·金山茶花计划”乳腺癌领域审议会参会专家。

乳腺癌诊疗取得新进展

世卫组织国际癌症研究机构最新发布的数据显示，乳腺癌已经取代肺癌，成为全球第一大癌症。

“近年来，我国乳腺癌防治工作取得了较大进步。”中国人民解放军总医院肿瘤医学部副主任、中国临床肿瘤学会副理事长兼秘书长江泽飞说，“尽管乳腺癌发病率当前仍处于上升阶段，但实际上是因为有更多的早期病例得以被发现。在早发现基础上，我国乳腺癌患者的治愈率近年来也在不断提高，与国际前沿水平的差距也越来越小。”

中国人民解放军总医院肿瘤医学部副主任、中国临床肿瘤学会副理事长兼秘书长江泽飞。

此外，随着医药创新与医疗技术的不断发展，晚期乳腺癌患者的治疗也有了更多选择。“在治疗药物方面，对于晚期的患者来说，过去可用的治疗药物较少，而通过近些年的发展，不断有更多的药物可供选择。晚期乳腺癌患者经过连续治疗以后，生存期也得以更好地延长。”江泽飞补充说。

乳腺癌诊疗的进步体现在多方面，中国科学院大学附属肿瘤医院乳腺内科主任王晓稼认为，在治疗手段上，免疫治疗在乳腺癌领域的应用也带了许多新的机遇。“近些年来，我们看到免疫治疗在三阴性乳腺癌一线治疗领域也取得了一些成效。随着研究的不断深入，免疫治疗在乳腺癌领域显示出潜力和希望。” 王晓稼说。

“近年来，我国乳腺癌药物研发越来越聚焦适合中国人群的药物与治疗方式探索，这将为我国乳腺患者带来更多获益。”河北医科大学第四医院乳腺中心主任医师耿翠芝说，“目前，我国已经生产出不少新型的靶向药物。未来，要学习借鉴国外的成功经验，研制出更加适合中国人的药物，为患者带来更精准化、更个性化的治疗方案。”

不断探索防治新手段

“面对患者，我们在尽可能地延长生存期的同时，也在尽可能地让患者拥有良好的生活质量，让她们更轻松、更愉快。”江泽飞认为，从医务工作者角度来说，在治疗中更好地兼顾患者生存时间和生存质量，既需要有科学的证据手段，也要有良好的人文服务精神。

《“健康中国2030”规划纲要》提出到2023年总体癌症5年生存率提高15%的目标。“乳腺癌越早发现，患者的生存率越高。”耿翠芝认为，要将乳腺癌防治关口前移，从目前的“治大于防”转向“防大于治”。持续加强乳腺癌筛查体系建设及各项工作落实。同时，乳腺癌患者的预后和诊疗的规范化密切相关，要根据地区差异确定相应的乳腺癌质控标准并加强相关人员培训。另外，要想降低乳腺癌的死亡率，除了做到早筛早诊以外，还要进行新药研发，不断探索新的治疗手段。

“对于医疗机构来说，各层级要共同合作，发挥医联体协同作用，加强地市级医院乳腺癌诊疗同质化管理；对于医务人员来说，要以身作则推动乳腺癌疾病的预防宣传，提高居民防癌抗癌意识。”王晓稼补充说：“同时，要注意对患者的全流程精细化治疗。与患者及患者家属做好沟通交流，及时反馈，规范治疗，增强患者信心。患者有了治愈的信心愿意配合，医生才能更好地实现规范治疗。”

助力中青年医生快速成长

中青年医生是推动乳腺癌防治工作的中坚力量。第三届“人民好医生·金山茶花计划”专门新增了乳腺癌专科领域，推荐展示过去一年在乳腺癌防治及临床科研领域做出突出贡献的中青年专家。

“20多年前，就是很多前辈老师把我们那一批青年医生慢慢带出来。如今当我们不再年轻的时候，我们也非常愿意带领更多的中青年医生走上国内以及国际学术舞台，展示他们的科研和学术能力。”对于本次活动，江泽飞也提出期待：“医者仁心，是一名好医生的品质。除了会做实验，会写文章，医生的终极目标就是为了让更多的病人获益。也希望广大中青年医生将来有更多的机会去引领相关的科学研究、新药研发、指南修订，共同为乳腺癌防治贡献力量。”

王晓稼说，中青年医生是乳腺癌防治主力军，扮演着重要的角色。“除了本职角色外，医生同时还是‘老师’‘科学家’以及‘科普员’，这就要求中青年医生要跟随时代发展，及时更新知识技能，充实自身。”他认为，通过“人民好医生·金山茶花计划”能够引导更多的中青年医生开展相关科研及临床工作，并以更高的标准要求自己，获得快速成长。

“目前，中青年医生最重要的还是临床工作，需要加强理论学习，掌握精湛诊治技术，将理论与临床实践相结合。”耿翠芝认为，年轻医生应当提前为自身未来发展做准备，奋发向上，多产出、高产出，彰显出中青年医生的责任和担当，进一步助力提升我国乳腺癌诊断和治疗水平。（雷椰 耿亚柯）