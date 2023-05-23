国家药监局：推动化妆品安全社会共治 加强行业自律

人民网北京5月23日电 （记者孙红丽）5月22日，2023年全国化妆品安全科普宣传周启动仪式在北京举办。据悉，本届宣传周主题为“安全用妆，共治共享”， 旨在进一步宣传贯彻企业落实化妆品质量安全主体责任相关法规，加强行业自律，推动化妆品安全社会共治。

国家药监局党组成员、副局长雷平表示，国家药监局高度重视化妆品领域的社会共治，实现社会共治要强化企业主体责任落实，加强行业自律，加强监管创新和科普宣传。

雷平对化妆品监管工作提出要求：一是以法治为引领，打牢监管根基。进一步宣传贯彻落实《化妆品监督管理条例》及其配套规章、规范性文件，落实“最严谨的标准”要求，理顺和完善标准管理体系，逐步完成技术规范向国家标准转化。

二是以能力建设为基石，提升治理效能。加快推进化妆品技术支撑体系和能力建设，持续优化化妆品注册备案管理制度机制，完善化妆品风险监测体系，进一步拓宽风险监测覆盖面，全面提升风险识别、判断和控制能力。

三是以共享共治为依托，促进产业发展。推动构建政府监管主导、企业负责、行业自律、公众参与、媒体监督和社会协同的社会共治格局，促进企业强化技术研究，坚持绿色、和谐、持续的发展理念，从“制造”向“质造”转变，推进产业高质量发展。

四是以人民为中心，严守安全底线。落实“四个最严”要求，引导行业知法、尊法、守法，把好行业准入关，严厉打击违法行为，重拳整治市场秩序，整体提升化妆品行业质量管理水平。

今年的宣传周活动自5月22日至28日，为期一周。宣传周活动期间，企业落实化妆品质量安全主体责任公益培训、 “5·25爱肤日”、实验室开放活动、生产企业开放活动、化妆品高质量发展研讨会、化妆品安全国际交流会等重点活动将陆续开展。