专家呼吁：关注中老年人群疫苗接种 共同助力健康老龄化

人口老龄化是社会发展的重要趋势，也是我国今后较长一个时期的基本国情。老年人的疾病预防和健康管理也受到各方的关注，提高中老年人对疫苗的正确认知，树立积极主动的预防观念，是助力健康老龄化重要一环。

对于中老年人来说，随着年纪增长，身体抵抗力下降，是多种感染性疾病的易感人群，接种疫苗可有效降低相关感染性疾病发生的风险。5月19日，以“提高预防意识 共促老年健康” 为主题的系列媒体沙龙石家庄站举行，原石家庄市疾控中心免规所副所长刘军青围绕老龄化背景下老年人免疫接种的重要性、科学认识疫苗的价值、老年人如何选择疫苗接种等话题进行了权威科普。

接种疫苗作为预防相关疾病最经济、最有效、最简便的重要手段。刘军青指出：“过去我们传统的认知是打预防针是孩子们的专利。现在我们逐渐的认识到，有些感染性疾病不单单是感染孩子。疾病的发病年龄越来越呈现出了老龄化状态。”因此接种疫苗也是帮助老年人减少传染病威胁，有效降低重症和死亡风险的重要手段。

刘军青介绍，目前中老年人可接种的疫苗有新冠病毒疫苗、流感疫苗、肺炎球菌疫苗、带状疱疹疫苗等。老年人群接种流感疫苗可降低流感相关并发症发生率，减少流感相关住院和死亡病例；对于没有特效治疗药物的带状疱疹，接种疫苗是有效的预防措施。从全社会关心的角度来说，应多加宣传，逐渐提升老年人的预防接种意识，使更多老年人、更多家庭，更多子女认识到老年接种疫苗的重要性。

而对于目前越来越多可接种的疫苗种类，如灭活疫苗、减毒活疫苗，重组蛋白疫苗等，老年人在选择上往往无所适从。刘军青介绍，选择合适自己的疫苗，居民需深入了解疫苗的差别。因为技术路线不同会导致疫苗的免疫机制有所不同，适用人群也有所不同，如免疫缺陷或正在接受化疗或者全身免疫抑制治疗的老年人原则上不建议接种减毒活疫苗。“这容易导致出现疫苗株毒力‘返祖’的现象，此时接种则会起到相反的作用。”刘军青强调。此外，如需了解更多相关信息，如疫苗的保护效力、持久性等，请咨询专业医学人士或社区卫生服务中心的接种人员。

此外，对于疫苗的安全性问题，刘军青主任表示，国家目前有非常健全的体系，针对疫苗上市以后的监管也很严格，还有相关的安全性监测要求，来全方面保障疫苗使用的安全性。接种疫苗后可能会产生不良反应如接种部位的红肿热痛，或发热等全身反应，以上症状往往比较轻微，在一到三天之内会自行缓解，这并不代表疫苗不安全，受种者不需要过度担心。至于“有没有用”，关于慢性病患者疫苗接种已有大量研究，均证实多数对象可通过疫苗接种获得免疫保护，即便部分个体产生的免疫保护持续时间有限、免疫反应程度相对较低，但与这部分人不接种疫苗导致的感染相关疾病后的健康损害更严重相比，接种疫苗还是有价值的。