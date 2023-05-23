“保命药”价格上涨快，药品保供需防青黄不接

“这个真的是我的保命药，原先是86块钱一瓶（100片），现在不到一年已经涨到了1000元一瓶，涨了十多倍，而且还买不到了。”近日，多名消费者反映称，市面上一款激素类药物——醋酸氢化可的松片价格出现较大幅度上涨。由于大多需要长期稳定服用，大幅上涨的价格让很多患者用药成本急剧上升。（5月22日《成都商报》）

该药价格出现大幅上涨，是基于一个既特殊又少见的原因。目前这种药处于新旧版本的交接阶段，此前药企生产的有30片/瓶和100片/瓶的规格，现在这两种规格均已经停产。新版醋酸氢化可的松为7片/板，已经被纳入医保，但该药品目前只供给医院，需要由政府部门统一采购，现阶段仅浙江、广西、湖北等少部分省份进行了采购，全面进入各地的医保还需要一段时间。

老版药停产，新版药要走医保采购途径，并且转产之初，产能一时难以提升，导致药品保供出现“青黄不接”现象。尽管成功转产之后，患者不仅用药有保障，而且还能得到医保报销等好处，但就目前而言，相关患者将陷入无药可用的困境。治病无法等待，部分患者难免会因此耽搁治疗，即使能够买到药品，患者也要付出十倍于过去药费的经济代价，看病的负担将显著加重。

由此看来，要想避免因政策调整而出现药价大幅上涨和药品断供，做好政策前后药品生产衔接至关重要。新旧版本转产之初产能“提不上去”、生产工艺的转变导致短时间的成本上涨、新版药走医保采购途径耗时较久等，都是可以预见的结果。因此有必要让旧版药持续存在于市场较长时间，旧版药生产线也不宜过早关停，老生产工艺也不应一刀切地全都取消。假如新老两类生产线难以同时保留，也至少应该储备足够数量的旧版药之后，再推进新旧版本和新老工艺转换。

导致药价较大幅度上涨和药品断供的原因有很多，有的是因为原料药大幅涨价，导致药品不得不跟随涨价；有的是因为生产工艺落后，进而导致生产成本上升，让药品失去价格竞争力；有的则因为药品用量很少，药企的生产积极性不高。这些导致药品涨价和断供的原因，都要有针对性的应对举措。对于药品因新旧版本调整导致涨价和断供这种新现象，没有通用的应对措施可供照搬，只有根据不同情况因事施策，方能做到高效精准应对。

醋酸氢化可的松片是使用范围较广，使用量较大的一种基础性用药，这种药的价格较大幅度上涨和断供，给市场发出了一大警讯。药品保供是一项细致的工作，不仅要针对不同的原因实施精准防范，而且在调整药品包装与产能等方面，也要做到细致入微、考虑周全，并用配套措施来防范可能出现的药品紧缺和断供等风险。如此才能大幅提升药品的可及性，让患者不因任何原因而陷入无药可用或只能高价购药的困境。