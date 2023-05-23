北京养老服务网及小程序6月上线

昨日上午，北京青年报记者从市委社会工委市民政局获悉，本市拟在5月24日举办第一届北京养老服务行业发展四季青论坛，主题为“让专业养老服务走进寻常百姓家”。论坛将汇聚社会各方力量和智慧，共商推进北京养老事业和养老产业协同发展大计。论坛当日，“北京养老”Logo将正式亮相，并现场展示本市专门打造的综合为老服务平台——北京养老服务网，该平台及配套的App、微信小程序预计今年6月份正式上线。

展示居家养老服务模式成果

据市委社会工委委员、市民政局副局长、新闻发言人郭汉桥介绍，举办本届北京养老服务行业发展四季青论坛，首先是回应全市养老工作面临的新形势和新要求。郭汉桥表示，从目前全市养老服务供需结构看，入住养老机构老年人占户籍老年人口不足1%，99%老年人在家养老，居家养老问题是养老工作面临的主要矛盾。同时，目前仍有90%以上的重度失能失智老年人选择居家养老，失能失智老年人的居家养老问题是养老工作主要矛盾的主要方面。对照这一主要矛盾及其主要方面，当前本市养老服务工作主要存在发展定位不精准、产业发育不充分、供给结构不平衡、供需对接不顺畅、综合监管不到位等方面的问题。

本次论坛也将充分总结交流养老服务特别是居家养老服务发展的实践和经验。郭汉桥说，去年5月以来，市民政局在全面深入调研的基础上，支持北京健康养老集团在广安门内街道开展了创新居家养老服务模式试点。本届论坛将集中展示前期创新模式试点的做法和成效，全面总结试点工作的探索经验，分析存在问题和下一步工作举措，以期为全市乃至全国提供可借鉴的理念思路和创新举措。今年该模式还将进一步扩大试点范围，计划在中心城区50余个街道推广。

按照日程安排，5月24日上午为开幕式和主论坛，下午为分论坛。同时，现场将举办北京养老行业发展主题展览，二十余家居家养老相关企业和单位将对服务项目和产品进行现场展示。

北京养老服务网预计6月上线

据了解，本次论坛有多个亮点值得期待。其中，“北京养老”LOGO将正式亮相，该标识融合北京特色和“四季青”元素，体现北京养老服务首都首善、为民服务、让养老服务更有温度等理念，将在本届论坛和全市居家养老创新试点网点正式启用。

同时，现场将展示本市综合为老服务平台——北京养老服务网，以及养老服务管理信息系统功能。据了解，为实现养老服务需求筛选匹配、有效供给，市民政局积极开发搭建全市综合为老服务平台，打造了集供需对接、政策宣传、养老地图、养老助餐、人才管理、京津冀协同共享等功能于一体的数字化平台，推动实现服务、管理一体化。目前，北京养老服务网以及配套的App、微信小程序正在加紧开发和测试完善当中，预计今年6月份正式上线。

居家养老服务需求调研成果也将重磅发布。据了解，今年4月至5月，市民政局委托北京健康养老集团开展了北京市老年人居家养老服务需求调查。本届论坛将通过一种新颖、生动的方式发布调查问卷的结果，通过近12万老年人的问卷调查数据分析，更加精准地掌握老年人居家养老服务需求，进一步增强政策制定和服务供给的针对性、有效性。

助力京津冀养老服务资源对接

为加快建立统一的养老志愿服务制度，鼓励花发低龄老年人帮扶白发高龄老年人，让低龄健康老人老有所为，助力高龄失能老人老有所养，本次论坛还将全面介绍“京彩时光”养老志愿服务工作指南及信息平台。

此外，本届论坛专门设计了京津冀养老服务协同发展模块，介绍京津冀养老服务协同发展、推动北京养老项目向北三县等环京周边地区延伸布局等方面的工作机制。论坛同步邀请河北省、天津市等地民政部门领导做养老项目推介，并依托北京市养老服务网展示推介河北省优质养老服务资源，助力京津冀养老服务资源对接共享，为在京老年人异地养老提供更多选择。