“研究更有效疫苗，我们能走在国际前面”

5月22日，在2023大湾区科学论坛生物医药与健康分论坛上，中国工程院院士钟南山透露，能覆盖XBB变异株的疫苗有2个已经初步被批准，很快能面世。

近日，世界卫生组织（WHO）咨询小组对今年的新冠疫苗加强针更新作出建议，提出新的疫苗应主要针对目前占主导地位的变异株XBB。对此，钟南山表示，研发针对XBB变异株有更好保护能力的疫苗非常重要。他透露，目前已经有2种针对XBB的疫苗被初步批准，还有三四种很快能被批准，“研究更加有效的疫苗，我们是能走在国际前面的”。

“中国研发了很多疫苗，将来再出现新的公共卫生事件，我们就有很好的储备可以去改造抗原，不管是用mRNA、纳米科技还是其他不同载体，中国都有能力在很短的时间内制出疫苗。”钟南山表示。

“人类应从新冠大流行中学到包容和韧性，不能只生活在新冠肺炎的挑战上，还要看到机遇，在此基础上发展相关产业。” 中国科学院院士高福表示，新发突发传染病的防控，对药物研发及疫苗提出了新的需求和方向。他认为，生物医药产业、诊断治疗、药物疫苗开发是新兴产业、朝阳产业。

如何发展好相关产业呢？“我们应该坚持需求、问题和结果导向，同时也要明白科学没有国界，但技术和教育是为国家服务的。”高福指出，许多产业在发展过程中，仍缺乏创新性精神、创造性思维，导致技术发展较慢，这些都需要我们好好思考。高福特别呼吁，投资基础科学研究，能给我们相关产业带来很大的实力。

高福在演讲中还表示应该把中医药产业发展起来。“我主张中医药科学化。中医药和中国人民一起走到了21世纪，但由于近百年来，科学的发展相对较弱，许多科学技术并没有运用到中医药当中。我们要抓住这些机遇，对中医中药进行阐释。”高福说，此次应对新冠疫情，中医药发挥了关键作用，比如最典型的三方三药，背后的科学基础是什么，这些都需要研究。