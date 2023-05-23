“嫌贫爱富”的子宫内膜癌 这三个危险因素别忽视！

宫颈癌、子宫内膜癌和卵巢癌是女性生殖系统三大恶性肿瘤。且随着生活水平的提高，在我国的部分发达地区子宫内膜癌已逐渐成为发病率最高的女性生殖系统恶性肿瘤，并呈现年轻化的趋势。

为什么有的人会不幸患上子宫内膜癌呢？北京大学人民医院妇产科专家王建六教授告诉您，正确识别身体发出的“危险信号”，其也是可以预防的。

肥胖 子宫内膜癌发病与生活方式密切相关，公认的危险因素与三高有关，如肥胖、高血压和糖尿病史的女性更要注意。特别是绝经后的肥胖者，其患病率高于正常人。

异常出血 90%子宫内膜癌患者的主要症状都为异常阴道流血。育龄女性月经量增多、阴道不规则出血、月经淋漓不尽，年长女性绝经后出血都要引起注意。由于出现无排卵或黄体功能不良的功能性子宫出血，子宫内膜受雌激素影响，进而缺乏周期性的改变，就会使子宫内膜长期处于增生的状态。

此外，出现白带异常与下体疼痛也不能掉以轻心。如发现此类情况，应该及时求助于专业医生，及时诊治。

未生育 有研究表明，子宫内膜癌患者有15%-20%未生育。这是因为雌激素刺激子宫内膜增生，长此以往可逐渐发生癌变。

而怀孕后体内产生大量孕激素，孕激素可以拮抗雌激素对子宫内膜的刺激，从而起到保护的作用。

此外，怀孕后一段时间内不再来月经，减少了雌激素周期性的刺激，同样也是对子宫内膜的保护。

特别提醒

高危人群应定期就诊

长期以来，癌症在人们的认知中是一种不治之症。“谈癌色变”是大部分人对于癌症的态度。但是你知道吗？肿瘤的一级预防是病因预防，即采取有效措施避免或消除各种致癌因素，很多肿瘤是可防可控的。

诊断子宫内膜癌常用的手段首先是妇科内诊，可以发现宫颈的病变，但是对子宫内膜的诊断是有限的；进一步检查是妇科超声，超声需要注意两个指标：一个是看子宫内膜增生的厚度是否增厚；另一个是看血流信号，若阻力低，血流丰富，往往说明内膜可能有问题，若发现此类情况，需取子宫内膜化验检查确诊；在化验检查之前，可以再做核磁，进一步精准判定病变的大小。

文/王建六（北京大学人民医院）