新冠遇上高血压 这种情况要提防心肌炎

新冠再杀“回马枪”！北京市疾控中心的疫情周报显示，新冠病毒感染病例数已经连续三周位居全市法定传染病之首。

与此同时，专家介绍新冠患者超过八成都是“一阳”患者，且以老年人居多。特别是存在基础病的老人，依然有发展成重症的风险。今天，心血管内科的医生就高血压老人如何应对新冠，给出治疗建议。

为什么发烧期间 血压会比平时低？

感染新冠以后，部分患者因为高烧，特别是使用退烧药以后出现大汗淋漓可能造成失水，有的患者还有消化道症状：食量明显下降，甚至呕吐腹泻，都有可能出现血容量不足，从而导致血压下降。

这些情况下需要适量补充水分，并注意监测血压变化情况。

服降压药的患者如果血压较前降低，可以线上咨询医生是否需要减少降压药剂量或暂停降压药物。

如果在没有上述原因的情况下发现血压下降或血压低于90/60mmHg，则需要及时就诊。

感染新冠后 降压药还要不要吃？

基础病的良好控制可减少新冠相关重症的可能。应该坚持治疗，不要自行改药，更不能随意停药以免血压明显波动。

由于新冠病毒感染者可能出现血压波动，建议每日进行血压、心率监测，如果多次测量血压值都>140/90mmHg，建议调整降压药物，必要时及时就医，或通过互联网医疗等方式寻求医生的建议。

在新冠病毒感染时，大多数治疗心血管疾病的药物，如阿司匹林、他汀、大多数降压药等都是可以继续服用的。

发烧大量饮水 会增加心脏负荷吗？

虽然适当增加饮水对新冠病毒感染的恢复有利，但对于有心血管疾病的患者而言，大量的饮水会增加心脏的负荷，甚至可能会诱发心力衰竭。

因此，不建议有心血管疾病的患者过多饮水。除日常饮食外，每日的饮水量应控制在500-1000ml。如体温持续>38℃，可再酌情增加300-500mI/日。

阳后血压又高了 是因为停药么？

自行停药是引起血压升高的因素之一，但感染后有些因素也可能引起血压升高。比如，发热、疼痛等不适症状，以及这些不适症状引发的睡眠不好、紧张焦虑的情绪，都会升高血压。

某些药物也可能影响血压，退烧药对乙酰氨基酚和布洛芬以及一些中成药中含有麻黄、甘草的成分也可升高血压。

如果发现血压较前升高，建议与医生联系，咨询如何调整降压药物。而一旦发现血压重度升高（收缩压≥180mmHg和/或舒张压≥110mmHg），或血压升高并伴有胸痛、胸闷、气短、视物不清、肢体无力等症状应及时就诊。

感冒药升血压 阳后能吃吗？

遵医嘱短期适量服用是可以的。虽说像连花清瘟颗粒（胶囊）和金花清感颗粒有麻黄的成分，麻黄碱可以兴奋中枢神经系统和收缩血管、升高血压，退烧药对乙酰氨基酚和布洛芬也可能升高血压，但这些对症药物可以缓解发热、鼻塞、流涕等症状，而这些症状本身带来的不适同样会引起血压升高。

所以，如果高血压患者在血压控制良好的情况下，遵医嘱短期内适量服用退烧药或中药，且坚持降压治疗，一般对血压不会有很大影响。

但要切记，有相似作用的药物选择一种即可，不要几种药混着吃，并加强血压监测，如发现血压波动，需及时咨询医生。

觉得心慌心率快会是心肌炎？

感染后心率增加也有多种原因。感染和发热这些应激情况，会导致心率加快，一般体温每升高1℃，心率大约会增加10次/分。

与此同时，新冠感染时身体疼痛、心情紧张，发生严重感染导致缺氧或因高热、出汗、呕吐、腹泻或进食减少导致血容量不足，均会使心率加快。如果出现严重咳嗽、气短、血氧饱和度降低，需要及时就诊。

少部分新冠感染者有患病毒性心肌炎的可能，如果出现与体温升高不相称的心率增快，或心律不齐、胸痛、呼吸困难、晕厥等症状时，应该及时到医院就诊，通过进一步的检查来确定是否患有心肌炎以及伴发其他的心脏疾病，不要在家里扛着。

另外，即使在发热等症状缓解后2至3周也要注意休息，避免大的运动。

心血管病人阳康期间注意啥？

适量活动有利于疾病的康复，建议每天都进行一些力所能及的室内活动，如慢走、简单的家务等。同时，长时间卧床休息会增加下肢静脉血栓的风险，甚或引起肺栓塞；适当的活动有助于预防下肢静脉血栓和肺栓塞的发生。

如果出现胸闷、胸痛等症状，尤其当这些症状与步行、家务等体力活动有明显关系、或伴有明显出汗时，建议立即停止相关活动，及时就医，必要时呼叫120急救车。

由于心血管疾病患者整体年龄偏大，出现新冠肺炎重型的风险升高，因此建议坚持每日监测体温、手指血氧饱和度，观察是否出现呼吸困难的症状；如果出现手指血气饱和度<95%，或出现呼吸困难的症状，建议尽快就医，即使没有任何症状或症状轻微，如果患者在感染10日之后，核酸结果依然未能转阴，建议去医院就诊。

文/马媛 周乐群 徐昕晔 (北京大学第三医院)